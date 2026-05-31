L’Amministrazione Trump accelera sull’intelligenza artificiale Militare: scontro aperto tra il Pentagono e i colossi tech

L’integrazione delle nuove tecnologie nei sistemi di difesa globali sta vivendo una fase di profonda accelerazione e scontro ideologico. La nuova amministrazione Trump sta premendo con forza per sprigionare tutto il potenziale dell’intelligenza artificialemilitare all’interno delle forze armate degli Stati Uniti. Questa transizione a tappe forzate sta tuttavia sollevando forti perplessità non solo tra le aziende tecnologiche della Silicon Valley, ma anche tra gli stessi leader in uniforme, preoccupati per le implicazioni etiche e operative di una corsa agli armamenti digitali priva di adeguati sistemi di controllo.

La spinta della Casa Bianca e il primato geopolitico globale

La strategia del governo repubblicano risponde a una visione di netta supremazia tecnologica nei confronti dei principali avversari strategici, in primo luogo la Cina. Il presidente Donald Trump ha recentemente bloccato all’ultimo minuto la firma di un nuovo ordine esecutivo sull’IA, annullando la cerimonia formale alla Casa Bianca per il timore che i troppi paletti normativi potessero frenare lo slancio competitivo del Paese. L’obiettivo dichiarato della presidenza è mantenere il primato globale senza permettere a vincoli burocratici di rallentare lo sviluppo della tecnologia bellica statunitense.

In sintonia con questa linea, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth sta guidando una transizione aggressiva per modernizzare il Pentagono. Hegseth ha ribadito pubblicamente che le forze armate devono poter utilizzare l’intelligenza artificiale in qualsiasi modalità legale ritengano opportuna, rifiutando categoricamente modelli che presentino limitazioni ideologiche capaci di ostacolare le applicazioni militari sul campo. Questa visione pragmatica e orientata all’efficacia bellica immediata ha ridefinito le priorità della difesa, spostando l’asse dai protocolli di sicurezza preventiva alla massima operatività dei sistemi d’arma.

La cautela dei generali e l’uso letale dell’algoritmo

Nonostante le direttive politiche spingano verso una rapida implementazione, i vertici militari che gestiscono le operazioni sul campo esprimono una forte richiesta di prudenza. Durante una recente conferenza annuale sulle forze speciali a Tampa, in Florida, l’ammiraglio Frank Bradley, alla guida del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti, ha lanciato un monito chiaro sulla necessità di essere estremamente cauti nel modo in cui l’automazione viene introdotta nei processi decisionali che portano ad attacchi letali. Pur riconoscendo un futuro in cui la tecnologia identificherà i bersagli, Bradley ha insistito sul fatto che l’intervento e il giudizio umano rimangono imprescindibili per garantire che la violenza venga esercitata esclusivamente contro gli obiettivi designati.

L’approccio dei vertici militari non vede l’automazione come un sostituto del soldato, bensì come uno strumento per ottimizzare i tempi e ridurre il carico cognitivo durante le missioni più complesse. Esponenti di primo piano del comando delle forze speciali, come il sergente maggiore Andrew Krogman e la responsabile degli approvvigionamenti Melissa Johnson, hanno spiegato che l’applicazione ideale dell’IA risiede nella gestione dei compiti amministrativi e burocratici più ripetitivi. Delegando le mansioni ordinarie alle macchine, gli operatori sul campo possono beneficiare di una maggiore lucidità decisionale, potenziando il proprio giudizio critico anziché lasciarsi sostituire dagli algoritmi nei momenti cruciali del conflitto.

Dalla burocrazia al campo di battaglia: i casi reali di utilizzo

La coesistenza di compiti burocratici e applicazioni letali rappresenta la complessa realtà odierna della difesa statunitense. Esperti del settore, tra cui Helen Toner del Center for Security and Emerging Technology della Georgetown University, confermano che il comparto militare sta esplorando attivamente entrambi i fronti. Un esempio concreto è stato condiviso dal tenente generale Michael Conley, capo del Comando delle Operazioni Speciali dell’Aeronautica, il quale ha rivelato come le proprie truppe abbiano impiegato assistenti virtuali intelligenti durante il conflitto in Iran per declassificare informazioni segrete in pochi secondi, facilitando la condivisione tempestiva dei dati con gli operatori dei droni.

Parallelamente, l’uso operativo dell’algoritmo per ottimizzare la letalità dei reparti è già una realtà documentata. Studi di settore hanno evidenziato come l’18° Corpo d’Armata Aviotrasportato sia riuscito a pianificare attacchi di artiglieria con una precisione e un’efficienza paragonabili ai migliori standard storici, ma impiegando duemila soldati in meno grazie al supporto dei sistemi predittivi. L’accelerazione dei tempi di reazione e l’estensione della scala operativa dimostrano come la combinazione tra intelligenza computazionale e decisioni umane stia già riscrivendo le regole d’ingaggio tattico.

Lo scontro frontale con Anthropic e la svolta sui rivali della Silicon Valley

La tensione sulla gestione della sicurezza e dei limiti etici è esplosa in un contenzioso pubblico senza precedenti tra l’amministrazione e la startup di San Francisco Anthropic. Il rifiuto dell’amministratore delegato Dario Amodei di rimuovere i vincoli di sicurezza dal proprio modello linguistico Claude, destinato alle reti classificate del dipartimento della Difesa, ha scatenato la dura reazione dei vertici politici. Amodei ha espresso forti preoccupazioni circa il rischio che la propria tecnologia venisse impiegata per lo sviluppo di droni autonomi letali o per sistemi di sorveglianza di massa volti a tracciare il dissenso.

La risposta del governo è stata immediata e punitiva, con accuse formali rivolte all’azienda di compromettere la sicurezza nazionale in un momento di forte competizione internazionale. Il dipartimento ha revocato ad Anthropic un contratto di difesa del valore di 200 milioni di dollari e ha imposto il divieto ad altri fornitori governativi di collaborare con la società, classificandola formamente come un rischio per la catena di approvvigionamento. Anthropic ha reagito avviando una causa legale nella quale contesta la legittimità del provvedimento, interpretato come una ritorsione politica illegittima.

In seguito alla rottura strategica con il laboratorio di sicurezza guidato da Amodei, il Pentagono ha accelerato le partnership con i principali concorrenti del settore, stringendo legami più solidi con OpenAI, Google e SpaceX. La strategia punta a dotare i reparti operativi di strumenti avanzati per supportare il processo decisionale dei combattenti in scenari operativi ad alta complessità. Questa transizione conferma come la priorità politica attuale sia lo sviluppo rapido della capacità offensiva e strategica, un orientamento che continua a ridefinire i confini etici del rapporto tra potere politico, vertici militari e l’industria dell’alta tecnologia.