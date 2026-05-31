Laos, le piogge intense rischiano di ritardare le ricerche dei due disperse nella grotta

Le forti piogge minacciano di ritardare le ricerche di due persone disperse in una grotta allagata in Laos, dopo il salvataggio di altre cinque persone rimaste intrappolate sottoterra per oltre una settimana. Il subacqueo finlandese Mikko Paasi, uno dei primi soccorritori internazionali ad arrivare sul posto, ha dichiarato all’Associated Press che le piogge hanno riempito la grotta fino alla seconda camera, impedendo ai sub di entrare finché le pompe non avranno abbassato il livello dell’acqua. A rendere la situazione ancora più difficile, una pompa di drenaggio si è guastata, ha detto il collega subacqueo giapponese Yoshitaka Isaji.

I sette abitanti del villaggio sarebbero entrati nella grotta la scorsa settimana alla ricerca di minerali preziosi come l’oro, prima di essere intrappolati da un’improvvisa alluvione che ha bloccato la via d’uscita. Un altro abitante del villaggio è riuscito a fuggire e ad allertare le autorità. Squadre di soccorso provenienti dal Laos e dalla vicina Thailandia hanno lavorato insieme nell’ultima settimana sul sito, situato in una zona impervia nella provincia centrale di Xaisomboun, circa 120 chilometri a nord della capitale Vientiane. A loro si sono uniti sommozzatori provenienti da Paesi come Finlandia, Malesia, Giappone, Indonesia, Francia e Australia. Diversi soccorritori avevano già partecipato al complesso salvataggio in grotta del 2018 nel nord della Thailandia, che permise di salvare 12 studenti e il loro allenatore di calcio da una grotta allagata.

Le operazioni di soccorso

Gli uomini salvati sono in cura presso un ospedale locale e stanno bene, ha dichiarato all’AP il sommozzatore malese Lee Kian Lie, che sta prendendo parte all’operazione. “Li abbiamo intervistati per capire come appare la parte più profonda della grotta. Continueremo le ricerche in base alle informazioni che abbiamo e forse riusciremo a raggiungere gli altri due”, ha detto.

Secondo i soccorritori, hanno esplorato oltre 200 metri all’interno della grotta e scoperto cinque camere nel sistema. Le cinque persone salvate finora sono state trovate nella quinta camera. Paasi ha detto all’AP che i sopravvissuti hanno affermato che nella quinta camera c’è una stretta fessura che potrebbe essere un passaggio che conduce a una parte più profonda del sistema di grotte. “Questo era l’unico punto della miniera che non avevamo ancora controllato, dove i due minatori dispersi potrebbero ancora trovarsi”, ha dichiarato durante un’intervista video. “Ora c’è una teoria secondo cui, attraverso quella piccola fessura, il passaggio continua e c’è una sesta camera, il che ci dà speranza: se riuscissimo a superare quella piccola ostruzione, potremmo raggiungere la sesta camera e vedere cosa c’è dentro”.

Operazioni molto difficili

Isaji ha spiegato le difficoltà di un’impresa del genere. “L’area tra la quinta e la sesta camera è estremamente stretta e nessuno ne ha ancora visto la forma. Inoltre, è uno spazio angusto e, naturalmente, c’è acqua fangosa, quindi la visibilità è assolutamente nulla. Ho anche sentito dire che la forma è tale che bisogna contorcersi per passare“. Ha suggerito che anche se i soccorritori riuscissero a passare e a trovare un’altra persona intrappolata, sarebbe estremamente difficile portarla fuori. In tal caso, ha detto, un piano probabilmente prevederebbe di fornire cibo e acqua ai minatori intrappolati e di aspettare che il passaggio si prosciughi. Isaji ha anche menzionato la possibilità che i due abitanti del villaggio dispersi non si trovino affatto nella grotta, poiché si dice che si siano mossi separatamente dalle cinque persone salvate.

I cinque salvati sono stati ritrovati mercoledì 27 maggio. Sono stati identificati con i loro nomi di battesimo: Khamla, Mued, Ee, Ing e Laen. Il primo uomo è stato estratto sano e salvo venerdì, guidato attraverso uno stretto passaggio allagato da un subacqueo esperto. I restanti quattro hanno lasciato la grotta sabato, dopo che l’acqua si è ritirata a sufficienza da permettere loro di uscire da soli, hanno detto i soccorritori. I sub si stavano preparando per aiutare in un’altra operazione di salvataggio quando gli uomini intrappolati, a quanto pare, hanno visto che il livello dell’acqua si stava abbassando e hanno deciso di cogliere l’occasione, ha detto Paasi, aggiungendo che avrebbe fatto lo stesso se si fosse trovato nella loro situazione.