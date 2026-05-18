LarioSpace 2026: la quarta edizione sposta il focus sulla partecipazione internazionale e il coinvolgimento industriale

La quarta edizione di LarioSpace è stata ufficialmente riposizionata nel calendario a fine settembre 2026, con l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione internazionale e completare l’evoluzione del formato dell’evento. La manifestazione, dedicata alla Space Economy, si conferma come un punto di riferimento per l’industria, la ricerca, gli investitori e il pubblico appassionato di spazio, valorizzando il coinvolgimento istituzionale e industriale. Domenica 27 settembre aprirà il programma con una giornata dedicata al pubblico nel centro di Como, finalizzata alla divulgazione scientifica e al dialogo diretto con cittadini, studenti e appassionati. La scelta di anticipare l’apertura alla cittadinanza sottolinea l’impegno di LarioSpace nella promozione della cultura spaziale e nella creazione di un contatto diretto con le nuove generazioni.

Conferenze e networking al Centro Spaziale del Lario

Lunedì 28 e martedì 29 settembre saranno dedicate alle giornate di Conferenza, ospitate presso il Centro Spaziale del Lario di Telespazio. Il programma prevede keynote internazionali, panel tematici, un’area espositiva e numerosi momenti di networking B2B. Grazie alla collaborazione consolidata con Telespazio, azienda del Gruppo Leonardo, LarioSpace si conferma un hub per operatori del settore aerospaziale, offrendo uno spazio esclusivo per la condivisione di progetti, innovazioni e partnership strategiche.

Incontri di settore e visite aziendali

Il calendario proseguirà mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre con gli Incontri di Settore, pensati per favorire visite esclusive alle aziende del cluster aerospaziale del nord Italia. Questi momenti offriranno tavoli di lavoro e confronti mirati tra operatori del settore, istituzioni e investitori, rafforzando il ruolo di LarioSpace come piattaforma di networking e sviluppo concreto del business spaziale.

Fin dalla prima edizione, LarioSpace si è affermato come un contesto selettivo e curato, pensato per favorire conversazioni di qualità e collaborazioni concrete. L’edizione 2025 ha registrato la partecipazione di oltre 700 professionisti e più di 60 relatori internazionali, con il sostegno del Gruppo Leonardo e il patrocinio di ASI, ESA, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia. Tra gli ospiti di rilievo figurano astronauti italiani, mentre l’esposizione di un frammento di roccia lunare messo a disposizione dalla NASA ha sottolineato l’unicità dell’esperienza offerta ai partecipanti.

Un’edizione 2026 più internazionale e inclusiva

L’edizione 2026 punta a creare un ecosistema ancora più ampio e internazionale, con nuovi partner, relatori e iniziative che saranno annunciati nei prossimi mesi. LarioSpace mantiene al centro il dialogo tra industria, istituzioni e nuove generazioni, confermandosi come appuntamento imprescindibile per chi opera nella Space Economy. “Le informazioni per partecipare come sponsor o espositore sono disponibili sul sito dove saranno pubblicati a breve anche l’agenda completa dell’evento e i dettagli per l’accredito media e la biglietteria”, si legge nella nota ufficiale.

Con il nuovo posizionamento a fine settembre e un format articolato su cinque giorni, LarioSpace 2026 si prepara a consolidare la propria reputazione internazionale, offrendo una piattaforma unica per la divulgazione scientifica, il networking industriale e l’incontro tra istituzioni e investitori nel settore spaziale.