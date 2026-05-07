L’astronauta Luca Parmitano punta alle stelle: “pronto a camminare sulla Luna dal 2020”

L’entusiasmo per l’esplorazione umana dello Spazio torna a infiammare il dibattito pubblico in occasione dell’evento “Live in” di Sky Tg24 a Roma, dove il futuro della presenza umana oltre l’orbita terrestre è stato il tema centrale. Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha condiviso le sue speranze e la sua meticolosa preparazione tecnica in vista del programma Artemis, l’ambizioso progetto internazionale che punta a riportare l’uomo sulla superficie lunare nel prossimo futuro. Sebbene la pianificazione dei voli non offra ancora certezze assolute per il contingente italiano nel breve periodo, la determinazione dell’ufficiale dell’Aeronautica Militare rimane incrollabile, forte di un’esperienza che lo ha visto protagonista di missioni storiche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il desiderio di tornare tra le stelle non è diminuito con il trascorrere degli anni, ma si è anzi consolidato attraverso un addestramento costante e rigoroso che lo vede attualmente impegnato in prima fila per i test delle tecnologie più sofisticate attualmente in fase di sviluppo e validazione nei principali centri di addestramento sparsi per il globo.

La preparazione per Artemis

Nonostante l’incertezza sulle assegnazioni ufficiali dei prossimi equipaggi, l’obiettivo di Parmitano resta chiaramente rivolto verso il satellite naturale della Terra. “In questo momento non c’è alcun volo garantito per gli astronauti italiani, ma spero davvero che ci sia la possibilità di un mio contributo al progetto Artemis“, ha dichiarato l’astronauta durante il suo intervento.

La sua disponibilità operativa non è mai venuta meno dalla conclusione della sua ultima missione orbitale. “Io sono pronto a camminare sulla Luna fin dal 6 febbraio 2020 – dice l’astronauta italiano, in collegamento da Torino – data del mio rientro sulla Terra dalla missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: chi ha provato l’ebbrezza di andare nello Spazio continuerà sempre a cercare di tornarci“. La missione Beyond, durata 3 mesi, ha rappresentato un pilastro fondamentale della sua carriera, rendendolo il 1° italiano e il 3° europeo a guidare la ISS come comandante.

Il test dello scafandro lunare

Un passo concreto verso l’allunaggio è stato compiuto recentemente con la prova dell’attrezzatura tecnica che gli astronauti indosseranno durante la missione Artemis III, prevista per il 2027. Parmitano ha avuto il privilegio di testare in prima persona il nuovo scafandro, un componente critico per la sopravvivenza in un ambiente estremo come quello lunare. “Provare lo scafandro è stato emozionante – commenta Parmitano – perché sono stato uno dei primi non americani a indossarlo. Ho esperienza con scafandri di altro tipo, e sono rimasto sorpreso dalla naturalezza con la quale ho potuto indossarlo e muovermi, la prova è andata molto bene. Spero, dunque di avere la possibilità di usarlo in una missione spaziale“. Questo equipaggiamento rappresenta l’avanguardia della tecnologia aerospaziale, progettato per offrire una mobilità senza precedenti rispetto ai modelli utilizzati nelle storiche missioni Apollo.

Scienza e geopolitica: il futuro del programma

Oltre agli aspetti tecnici, Parmitano ha rivolto un pensiero ai colleghi che stanno aprendo la strada verso la Luna, menzionando i quattro membri dell’equipaggio di Artemis II incontrati a Houston: “Li ho incontrati a Houston dopo il loro rientro, avevano la responsabilità di portare tutti noi colleghi in questo viaggio così unico e, da parte nostra, c’era una sanissima e umanissima invidia“. Tuttavia, l’astronauta non ignora le sfide globali che potrebbero influenzare la tabella di marcia delle esplorazioni. Le tensioni internazionali rappresentano un’incognita per i programmi di cooperazione scientifica, ma il messaggio finale resta di fiducia nella diplomazia spaziale. “Bisogna essere realisti, la geopolitica ha un’influenza anche sul mondo della scienza e della tecnologia quando gli interessi si sovrappongono. Voglio, però, restare ottimista voglio sperare che il programma Artemis, nonostante abbia natura diversa da quella della ISS, sia abbastanza forte da superare confini e ideologie“, ha concluso.