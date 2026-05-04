L’atmosfera impossibile di 2002 XV93: la scoperta che sfida le leggi dell’astronomia planetaria

La comprensione dei confini del nostro Sistema Solare è stata scossa da una scoperta pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy. Un team di ricercatori guidato da Ko Arimatsu ha individuato una tenue atmosfera attorno a (612533) 2002 XV93, un oggetto trans-nettuniano (TNO) di dimensioni sorprendentemente contenute. Fino a questo momento, l’unico corpo celeste di questa classe con un’atmosfera chiaramente confermata era il pianeta nano Plutone, che presenta una pressione superficiale media di circa 10 microbar. La rilevazione su un oggetto molto più piccolo come 2002 XV93 mette in discussione i modelli standard sulla ritenzione dei volatili e suggerisce che il freddo e remoto spazio oltre Nettuno sia molto più dinamico di quanto immaginato.

Un’eclissi stellare rivela i segreti del plutino

La scoperta è stata possibile grazie a una tecnica chiamata occultazione stellare, avvenuta il 10 gennaio 2024. In questa occasione, l’oggetto 2002 XV93 è passato esattamente davanti a una stella lontana, bloccandone la luce. La campagna di osservazione, denominata TABASCO, ha coinvolto diverse stazioni in Giappone, combinando l’eccellenza tecnologica di osservatori professionali a Kyoto e Kiso con il contributo fondamentale di un astronomo dilettante a Fukushima. Mentre un corpo privo di aria provocherebbe una scomparsa istantanea della luce stellare, i dati raccolti hanno mostrato una firma rifrattiva, ovvero un indebolimento graduale del flusso luminoso durato circa 1,5 secondi. Questo comportamento è la prova inconfutabile della presenza di uno strato gassoso che deflette la luce della stella prima che il corpo solido la oscuri completamente.

Dimensioni ridotte ma pressione inaspettata

L’aspetto più straordinario della ricerca riguarda il contrasto tra la massa dell’oggetto e la densità della sua atmosfera. Con un raggio stimato di soli 235-250 chilometri, 2002 XV93 è un corpo celeste relativamente piccolo. Eppure, gli scienziati hanno calcolato una pressione superficiale compresa tra 100 e 200 nanobar. Questo valore è circa 50-100 volte inferiore a quello di Plutone, ma risulta incredibilmente alto se confrontato con i limiti stabiliti per altri oggetti trans-nettuniani molto più grandi, come Eris, Haumea o Makemake, che finora non avevano mostrato tracce di atmosfere globali a questi livelli di pressione. Secondo le leggi della fisica planetaria, un oggetto così piccolo non dovrebbe avere una gravità sufficiente per trattenere gas per lunghi periodi di tempo, poiché le molecole dovrebbero disperdersi nello spazio interplanetario in tempi brevissimi su scala cosmica.

Ipotesi sull’origine: vulcani di ghiaccio o impatti cosmici

Poiché un’atmosfera su un corpo di queste dimensioni è destinata a svanire rapidamente, la sua presenza suggerisce che debba esistere un meccanismo di rifornimento continuo o un evento catastrofico molto recente. Gli autori dello studio avanzano due ipotesi principali per spiegare questo fenomeno. La prima riguarda il criovulcanismo, ovvero l’espulsione di gas volatili come metano, azoto o monossido di carbonio dall’interno del corpo celeste, forse alimentata da un calore interno residuo o dalla presenza di sostanze antigelo come l’ammoniaca. La seconda ipotesi suggerisce che l’atmosfera sia transitoria, generata dall’impatto recente di un piccolo oggetto ghiacciato simile a una cometa, che avrebbe rilasciato una nuvola di gas capace di avvolgere il plutino per qualche secolo prima di disperdersi.

Il futuro dell’esplorazione ai confini del Sistema Solare

I risultati ottenuti da Arimatsu e dal suo team dimostrano che la collaborazione tra astronomi professionisti e cittadini scienziati può portare a scoperte di importanza globale, utilizzando strumenti anche di modeste dimensioni. Il prossimo passo fondamentale sarà determinare con precisione la composizione molecolare di questa sottile coltre gassosa. Gli scienziati guardano con speranza al telescopio spaziale James Webb (JWST), le cui capacità spettroscopiche nel medio infrarosso potrebbero identificare le firme chimiche del metano o di altri idrocarburi. Se le osservazioni future mostreranno un calo costante della pressione, l’ipotesi dell’impatto diventerà la più probabile; se invece l’atmosfera rimarrà stabile, dovremo accettare l’idea che anche i piccoli mondi ghiacciati ai confini del Sole possiedano un cuore geologico ancora pulsante.