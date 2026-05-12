L’auto-tune dell’Universo: le onde gravitazionali ora “accordano” i rivelatori per armonizzare il cosmo

I ricercatori che lavorano sui rivelatori di onde gravitazionali, gli strumenti scientifici più sensibili al mondo, hanno scoperto un metodo innovativo per sintonizzare i propri apparati attraverso un processo simile alla correzione del tono utilizzata nella produzione musicale. Gli scienziati della collaborazione internazionale LVK, che riunisce gli osservatori LIGO, Virgo e KAGRA, hanno implementato una tecnica denominata calibrazione astrofisica. Questo sistema sfrutta i segnali stessi delle onde gravitazionali per misurare la risposta degli strumenti, garantendo la possibilità di “ascoltare” chiaramente i suoni di colossali eventi cosmici, come la collisione di buchi neri, anche quando un rivelatore è leggermente fuori fase. Tale innovazione è fondamentale per interpretare accuratamente i segnali e localizzare con precisione la loro sorgente nello spazio.

Il parallelismo con la produzione musicale e la teoria della relatività generale

Combinando i segnali provenienti da diversi rivelatori con le previsioni precise fornite dalle leggi della gravità, i ricercatori possono identificare e compensare sottili distorsioni nei dati. Il processo è sorprendentemente simile a come i software di produzione musicale, come l’auto-tune, correggono l’altezza errata di un cantante per farla coincidere con la nota prevista in una melodia. In un nuovo studio pubblicato come preprint su arXiv, destinato alla rivista Physical Review Letters, i ricercatori LVK dimostrano come siano riusciti a trasformare la sfida dell’analisi di dati raccolti in condizioni non ottimali in un’opportunità per migliorare le capacità di analisi della collaborazione. La tecnica della calibrazione astrofisica funziona perché il caratteristico “cinguettio” (chirp) del segnale di fusione di un buco nero è previsto con estrema accuratezza dalla teoria della relatività generale di Einstein.

I segnali da record che hanno validato la nuova tecnologia di precisione

I segnali di onde gravitazionali utilizzati per sviluppare questa tecnica sono tra i più intensi mai rilevati. Il primo, denominato GW240925 e captato il 25 settembre 2024, è stato prodotto dalla fusione di due buchi neri con masse tra le sette e le nove volte quella del Sole, a oltre un miliardo di anni luce di distanza. Il secondo segnale, GW250207, rilevato il 7 febbraio 2025, è stato il secondo più potente tra i quasi duecento identificati nell’ultimo decennio. Originato dalla collisione di due buchi neri tra le 30 e las 35 masse solari a circa 600 milioni di anni luce dalla Terra, questo evento ha fornito la prova definitiva dell’efficacia del sistema. Per GW250207, l’uso della calibrazione astrofisica è stato essenziale poiché non erano disponibili misurazioni di calibrazione affidabili in loco, dato che il rivelatore di Hanford era appena tornato operativo.

Le dichiarazioni degli esperti sulla maturazione dell’astronomia gravitazionale

Il dottor Christopher Berry, dell’Institute for Gravitational Research dell’Università di Glasgow e autore dello studio, ha spiegato la natura di questi fenomeni affermando che: “Le onde gravitazionali sono increspature nello spaziotempo che stirano e comprimono lo spazio. Sono minuscole nel momento in cui raggiungono la Terra, milioni di anni dopo gli eventi che le hanno create inizialmente. Non sono qualcosa che possiamo sentire, ma i nostri rivelatori possono emettere i segnali come forme d’onda di cui possiamo aumentare il tono per ascoltarle, con ogni segnale che produce il proprio caratteristico cinguettio. Quei cinguettii codificano una ricchezza di informazioni che possiamo analizzare per imparare le loro sorgenti: le loro masse, rotazioni, distanza e posizione“. Commentando ulteriormente il traguardo, Berry ha aggiunto: “Cento milioni di anni fa, due buchi neri si sono fusi, creando increspature nello spaziotempo che hanno viaggiato attraverso il cosmo fino alla Terra. Abbiamo rilevato questi segnali e li abbiamo usati per calibrare i nostri strumenti, misurando posizioni con la precisione di una frazione della dimensione di un nucleo atomico. Questo è sbalorditivo, una vera testimonianza dell’ingegno umano. L’astronomia delle onde gravitazionali sta maturando come scienza. Grazie al duro lavoro degli scienziati in tutto il mondo, stiamo ora facendo astrofisica di precisione. Usando i segnali delle onde gravitazionali, possiamo costruire una comprensione delle proprietà dei buchi neri e della natura della gravità stessa“.

Superare le difficoltà tecniche attraverso l’innovazione dei dati

La dottoressa Ling Sun dell’Australian National University, coordinatrice editoriale dell’articolo, ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto nonostante gli intoppi tecnici: “L’intensità di questi segnali è stata notevole, con rapporti segnale-rumore molto elevati rispetto a molte delle nostre altre rilevazioni. Questi sono esattamente i tipi di segnali che si desidera vengano registrati da tutti i nostri rivelatori. Tuttavia, dati i problemi tecnici con LIGO Hanford, avremmo potuto dover scartare del tutto i risultati del rivelatore, perdendo una grande fetta della forza del segnale e della nostra capacità di localizzare con precisione questi eventi nel cielo. Verificando prima la calibrazione astrofisica con l’analisi della rilevazione del settembre 2024, eravamo molto più preparati ad affrontare i problemi più significativi con i dati del febbraio 2025“. Sun ha poi approfondito il concetto: “Negli ultimi dieci anni, importanti aggiornamenti ai nostri rivelatori hanno migliorato significativamente la loro sensibilità, permettendoci di osservare i segnali dei buchi neri in collisione con una chiarezza senza precedenti. La relatività generale fornisce previsioni precise su come questi segnali di onde gravitazionali dovrebbero evolvere. Confrontando quelle previsioni con i bellissimi segnali registrati dai nostri strumenti, possiamo identificare deviazioni che a volte indicano imperfezioni di calibrazione. In questo modo, i buchi neri astrofisici fungono da controlli incrociati indipendenti sulla risposta del nostro rivelatore. Stiamo effettivamente utilizzando i laboratori più estremi della natura per convalidare le prestazioni dei nostri osservatori!“.

Un errore trasformato in opportunità scientifica per il futuro della ricerca

Il dottor Alan Weinstein del Caltech ha rivelato come un disguido tecnico sia stato la scintilla per questo successo: “L’idea di usare segnali astrofisici reali per calibrare i rivelatori LIGO-Virgo-KAGRA (LVK), o almeno per verificare che la nostra procedura di calibrazione sia quantitativamente accurata, esiste da molto tempo. Farlo presuppone che i segnali astrofisici siano ben modellati dai nostri modelli di forma d’onda, basati sulla Relatività Generale (GR); quindi, prima di tutto, avevamo bisogno di confermarlo con una serie di test. Questi test sono stati eseguiti e riportati in una serie di articoli LVK sui test della GR, dimostrando che i segnali astrofisici reali concordano bene con i modelli di forma d’onda basati sulla GR; ottimo! Ma poi, ancor prima di essere pronti a controllare la nostra calibrazione con eventi reali, è successo GW240925, un bell’evento di fusione di buchi neri (BBH) molto forte che è arrivato proprio mentre caricavamo erroneamente informazioni di calibrazione sbagliate nella nostra pipeline di calibrazione a bassa latenza. L’informazione non era così sbagliata da impedirci di identificare l’evento. Abbiamo scoperto l’errore e lo abbiamo risolto entro due ore; ma ci è voluto del tempo per rianalizzare l’evento con le informazioni di calibrazione corrette. Quell’errore ci ha dato l’opportunità e lo slancio per confermare finalmente l’accuratezza quantitativa della nostra calibrazione (dopo aver corretto l’errore), utilizzando eventi astrofisici reali, e fornire ulteriori test della GR con questo evento e con GW250207. Per me, è meraviglioso trasformare un errore deplorevole in una grande opportunità scientifica!“.

Verso una nuova era di astronomia gravitazionale di precisione

Il portavoce della LIGO Scientific Collaboration, il professor Stephen Fairhurst della Cardiff University, ha evidenziato come siamo entrati in una nuova fase della ricerca: “È straordinario che questi massicci eventi cosmici possano non solo essere misurati dai nostri strumenti, ma effettivamente utilizzati per controllare le nostre misurazioni. Essere in grado di utilizzare la calibrazione astrofisica con tale successo durante il nostro quarto periodo di osservazione è una dimostrazione della maturazione delle capacità del rivelatore e della nostra abilità di ottenere il massimo da ogni rilevazione. Migliorare la qualità dei nostri risultati sulla localizzazione del cielo ci aiuterà anche a testare concetti chiave come il tasso di espansione dell’Universo, un valore che è ancora oggetto di dibattito tra gli scienziati. Stiamo passando dall’era delle prime scoperte all’era dell’astronomia delle onde gravitazionali di precisione. Possiamo essere fiduciosi che i nostri prossimi periodi di osservazione continueranno a costruire il nostro catalogo in rapida crescita di scoperte di onde gravitazionali e ad espandere la nostra comprensione dell’Universo“. A fargli eco è il dottor Daniel Williams dell’Università di Glasgow, il quale ha aggiunto: “Queste scoperte dimostrano che, nel nostro decennio di lavoro dalla prima rilevazione, abbiamo sviluppato una comprensione completa di tutta la nostra pipeline di analisi, dai segnali stessi al comportamento del rivelatore. Nel raro caso in cui qualcosa vada storto con un rivelatore, ora disponiamo di robusti metodi di backup per compensare e sfruttare i dati degli altri rivelatori per fornirci i risultati della migliore qualità“.

Il contributo corale della comunità scientifica internazionale

Il successo di questa ricerca è il frutto di uno sforzo collettivo. La dottoressa Sylvia Biscoveanu dell’Università di Princeton ha notato che: “Il fatto che siamo stati in grado di effettuare questa misurazione ora è straordinario, poiché la maggior parte dei lavori precedenti che indagavano sulle prospettive di eseguire la calibrazione astrofisica prevedeva che non sarebbe stato possibile con l’attuale generazione di rivelatori. La dimostrazione e la validazione della calibrazione astrofisica incluse in questo lavoro sono fondamentali, dimostrando che possiamo utilizzare in modo affidabile questo metodo per future osservazioni in momenti in cui potremmo non avere una conoscenza affidabile della calibrazione del rivelatore tramite altri mezzi. Questo ci permetterà di cercare più segnali di onde gravitazionali e vincolare meglio le loro proprietà includendo più dati in futuro. Questi due eventi sono tra le fusioni di buchi neri binari meglio localizzate che abbiamo mai rilevato. Ciò evidenzia la potenza e l’utilità della calibrazione astrofisica. Tali vincoli precisi sulla posizione nel cielo di queste sorgenti non sarebbero stati possibili se avessimo dovuto scartare i dati mal calibrati invece di misurare la calibrazione astrofisicamente“. August Muller, dell’Università di Glasgow, ha paragonato il processo a un dialogo con il cosmo: “Possiamo fare la migliore scienza con le onde gravitazionali quando vengono ascoltate da più rivelatori, quindi vogliamo tutti i dati possibili. Di solito, pensiamo ai nostri rivelatori che ci insegnano i buchi neri, ma in questo caso i buchi neri ci hanno effettivamente insegnato qualcosa anche sui nostri rivelatori! È come lasciare che i buchi neri ci dicano come ascoltarli chiaramente. È davvero eccitante che siamo a un punto in cui possiamo usare i segnali delle onde gravitazionali stessi per dare un senso ai nostri dati, così da ottenere quante più informazioni possibili da ogni rilevazione“.

La solidità delle pipeline di analisi e le prospettive future

L’analisi dei dati si è dimostrata estremamente resiliente. Il dottor Leo Tsukada dell’Università del Nevada Las Vegas ha osservato: “Mentre la calibrazione dei dati gioca un ruolo critico nelle rilevazioni delle onde gravitazionali, il fatto che siamo riusciti a rilevarle anche da dati mal calibrati dimostra la robustezza delle pipeline di rilevamento, senza le quali nessuna delle analisi a valle, inclusa la calibrazione astrofisica, avrebbe potuto aver luogo. Ora, insieme alle sensibilità aggiornate dei rivelatori, possiamo trovare molti più segnali che si nascondono nei dati!“. Anche Elizabeth Todd, dell’Università di Glasgow, ha espresso entusiasmo: “È così bello che siamo in grado di mettere insieme così tante idee e persone diverse per contribuire a questo risultato! Dagli sperimentalisti che hanno costruito rivelatori abbastanza sensibili da rilevare le fusioni di buchi neri a oltre cento milioni di anni luce di distanza, agli scienziati che hanno modellato forme d’onda derivate dalla relatività generale in modo così accurato che siamo in grado di rilevare minuscole deviazioni e usarle per dirci quando i nostri rivelatori sono mal calibrati. La calibrazione astrofisica ci permette di mettere in mostra così tanta competenza e abilità delle persone all’interno della LVK“. Infine, il dottor Parthapratim Mahapatra della Cardiff University ha concluso: “Ciò che è particolarmente eccitante di questo lavoro è che i segnali delle onde gravitazionali possono essere utilizzati direttamente per calibrare i nostri rivelatori, proprio come un diapason che dice a un musicista se il suo strumento è perfettamente accordato. I modelli di forma d’onda che descrivono le fusioni di buchi neri sono uno dei grandi trionfi della fisica teorica moderna e i test della relatività generale confermano la loro accuratezza con straordinaria fiducia. Questo rende i segnali stessi il diapason della natura: quando i nostri rivelatori li sentono leggermente stonati, sappiamo che sono i nostri strumenti, non l’universo, ad avere bisogno di una regolazione, permettendoci di estrarre di più da ogni rilevazione mentre affiniamo i nostri test della teoria di Einstein stessa“. Il lavoro, intitolato “GW240925 and GW250207: Astrophysical Calibration of Gravitational-wave Detectors“, giunge a dieci anni dalla prima storica osservazione delle onde gravitazionali, segnando un nuovo capitolo per la scienza moderna supportato da importanti enti di finanziamento come lo STFC del Regno Unito e numerose università globali.