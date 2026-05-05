L’Azalea della Ricerca torna nelle piazze italiane: un fiore per sostenere la salute delle donne

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, si rinnova l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, un evento che trasformerà oltre 4mila piazze italiane in un grande giardino della solidarietà. Grazie all’impegno di migliaia di volontari, saranno distribuite circa 600mila azalee a fronte di una donazione minima di 18 euro, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di compiere un gesto simbolico e concreto per il futuro della medicina. Questa iniziativa, nata nel 1984, rappresenta ormai un pilastro fondamentale per il finanziamento dei programmi scientifici dedicati specificamente alle patologie oncologiche che colpiscono il genere femminile. I fondi raccolti permetteranno infatti di dare continuità al lavoro di moltissimi medici e ricercatori impegnati quotidianamente nel migliorare le strategie di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori più diffusi. Partecipare significa unirsi a una sfida collettiva che vede schierati in prima linea i donatori, le istituzioni e i partner che credono fermamente nel valore del progresso scientifico per la difesa della vita.

L’incidenza dei tumori e i successi della prevenzione

I dati epidemiologici sottolineano l’urgenza di continuare a investire nella ricerca scientifica. Nel 2025, in Italia, sono state stimate circa 179.800 nuove diagnosi di cancro tra le donne; statisticamente, una donna su 3 viene colpita da questa patologia nel corso della propria esistenza. Il tumore alla mammella rimane il più frequente, rappresentando il 31,1% delle diagnosi totali, seguito dal colon-retto, dal polmone, dal melanoma e dall’utero. Nonostante questi numeri, le donne tendono a superare la malattia più spesso rispetto agli uomini, una differenza legata sia a fattori biologici sia a dinamiche sociali e culturali che vengono approfondite nella pubblicazione speciale distribuita insieme ai fiori.

I risultati ottenuti finora sono incoraggianti. Grazie alle innovazioni terapeutiche, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per il tumore al seno ha raggiunto la soglia dell’89,5%. Restano tuttavia aperte sfide significative per forme tumorali più complesse e difficili da diagnosticare in fase precoce, come il carcinoma ovarico. Quest’ultimo, spesso resistente ai trattamenti tradizionali e soggetto a recidive, richiede un impegno costante per l’individuazione di nuove strade diagnostiche e di cure personalizzate.

Un’alleanza tra sport, istituzioni e aziende

Il mondo dello sport e l’universo aziendale giocano un ruolo chiave nel successo dell’iniziativa. Le Azzurre della Nazionale di calcio femminile, insieme al CT Andrea Soncin, hanno scelto di prestare il proprio volto alla campagna, sottolineando il legame profondo tra la prevenzione e i valori della salute. Questa collaborazione si inserisce nella partnership consolidata tra AIRC e FIGC, che attraverso iniziative come “Un Gol per la Ricerca” punta a sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull’importanza del sostegno finanziario alla ricerca oncologica.

Sul fronte dei partner istituzionali, Banco BPM rinnova il proprio sostegno per favorire la divulgazione scientifica. Altre realtà imprenditoriali come il Gruppo Magis, Maire e Mitsubishi Electric hanno scelto di finanziare borse di studio triennali dedicate allo studio dei tumori femminili. Per chi non potrà recarsi fisicamente nelle piazze, l’Azalea è disponibile anche sul portale Amazon. Inoltre, grazie alla collaborazione con PayPal, i clienti potranno contribuire con piccole donazioni digitali durante i pagamenti online, dimostrando come ogni singolo contributo possa fare la differenza nella sfida contro il cancro.