L’effetto scudo umano: come l’uomo sta aiutando lo sciacallo dorato a conquistare l’Europa

La complessa rete di interazioni che governa la fauna selvatica europea sta subendo una profonda riscrittura a causa delle attività antropiche. Uno studio scientifico di portata continentale, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Ecology & Evolution, ha rivelato come la presenza dell’essere umano stia involontariamente alterando i rapporti di forza tra i predatori. La ricerca, coordinata da un team internazionale guidato dall’ecologo Nathan Ranc, dimostra che le aree densamente popolate e gli insediamenti urbani stanno funzionando come uno “scudo umano” capace di proteggere lo sciacallo dorato (Canis aureus) dal suo principale competitore ecologico: il lupo grigio (Canis lupus). Questo singolare fenomeno comportamentale sta spianando la strada a una imponente e rapidissima colonizzazione che potrebbe presto portare lo sciacallo a occupare la maggior parte del territorio europeo.

La clamorosa espansione dello sciacallo dorato nel continente europeo

Fino alla fine del ventesimo secolo, lo sciacallo dorato era considerato una specie relegata esclusivamente ai margini sud-orientali dell’Europa, con popolazioni storicamente stabili solo lungo le coste del Mar Nero e del Mar Adriatico. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta, questo agile mesocarnivoro ha iniziato una progressione territoriale senza precedenti, registrando tassi di crescita e dispersione straordinari. Si tratta di uno dei movimenti di espansione geografica più drammatici mai documentati per un mammifero nativo a livello globale.

Oggi, individui in dispersione a lunghissimo raggio sono stati avvistati in zone un tempo impensabili, spingendosi a nord oltre il Circolo Polare Artico in Norvegia e a ovest fino alle coste atlantiche della Francia e della Spagna. Questa progressione non si limita al vagabondaggio di singoli esemplari solitari, poiché in molte di queste nuove regioni sono già state documentate riproduzioni di successo e nuclei familiari stabili. Le ragioni biologiche e ambientali alla base di un simile successo ecologico sono rimaste a lungo al centro di intensi dibattiti tra scienziati e gestori della fauna selvatica.

Il lupo grigio come principale freno ecologico

Per comprendere i meccanismi che regolano la distribuzione dello sciacallo dorato, i ricercatori hanno analizzato un immenso set di dati transnazionali raccolti tra il 2001 e il 2017. Attraverso l’uso di monitoraggi bioacustici basati su stimolazioni sonore artificiali (il cosiddetto playback dei guaiti territoriali), sono state campionate ben 8.991 stazioni di ascolto distribuite in 13 paesi dell’Europa centrale e sud-orientale. L’elaborazione statistica di questi dati ha evidenziato che la presenza del lupo grigio rappresenta in assoluto il fattore ecologico più limitante e restrittivo per lo sciacallo.

In virtù della superiorità fisica e della sovrapposizione della nicchia ecologica, i lupi esercitano una forte pressione competitiva che può sfociare nella predazione diretta sui canidi di taglia inferiore, un fenomeno noto in ecologia come esclusione intraguilda. I modelli matematici evidenziano che la probabilità di presenza dello sciacallo crolla drasticamente passando dalle zone in cui il lupo è assente fino ai territori che costituiscono il nucleo stabile e permanente dei branchi di lupi. Storicamente, i secoli di persecuzione umana che avevano decimato i lupi europei avevano innescato un parziale rilascio del mesopredatore, favorendo l’avvio della diffusione dello sciacallo.

Come funziona il meccanismo dello scudo umano

La vera e propria svolta concettuale dello studio risiede nell’analisi di come le attività umane vadano a modificare l’interazione competitiva tra questi due canidi. In condizioni normali, ovvero laddove i lupi non sono presenti, gli sciacalli tendono a manifestare una marcata avversione per le aree urbanizzate, selezionando habitat distanti dallo sviluppo antropico per ridurre al minimo il rischio di mortalità causato dall’uomo, come il bracconaggio o gli investimenti stradali.

Questo schema comportamentale si inverte radicalmente nelle regioni in cui i lupi occupano stabilmente il territorio. All’interno dell’areale dei grandi predatori, gli sciacalli scelgono deliberatamente di stabilirsi in stretta prossimità dei centri abitati e delle infrastrutture umane. Dal momento che il lupo grigio tende a evitare scrupolosamente il contatto con l’uomo e i paesaggi fortemente modificati, la presenza umana finisce per generare una zona di rifugio sicuro. Questo effetto scudo attenua drasticamente la pressione ecologica esercitata dal superpredatore, consentendo agli sciacalli di prosperare anche all’interno di regioni teoricamente ostili e dominate dai lupi.