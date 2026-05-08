L’enigma della “ciambella”: la NASA lancia la sfida al meteo spaziale

Avvolta in un’invisibile e potente struttura a forma di ciambella, la Terra è circondata da una complessa corrente ad anello composta da particelle cariche che fluttuano nel vuoto, influenzando costantemente la stabilità delle nostre infrastrutture tecnologiche. Per decifrare i segreti di questo enigma spaziale, la NASA e la Space Force statunitense hanno unito le forze nella missione STORIE, un progetto scientifico d’avanguardia che cercherà di stabilire se questa energia provenga dal vento solare o se sia prodotta dalla nostra stessa atmosfera. Il lancio è fissato per il 12 maggio a bordo di un cargo SpaceX diretto alla Stazione Spaziale Internazionale, dove lo strumento inizierà a mappare l’evoluzione di questo flusso elettrico proprio mentre l’attività del Sole si avvicina al suo massimo ciclico. Capire l’origine di queste cariche è vitale per difendere i satelliti in orbita e le reti di distribuzione elettrica sulla Terra, prevenendo blackout e guasti causati dalle tempeste geomagnetiche che possono colpire duramente la società iper-connessa in cui viviamo oggi.

L’ossigeno come impronta digitale del pianeta

La missione STORIE (Storm Time O+ Ring current Imaging Evolution) si concentra su una domanda fondamentale: da dove arrivano i componenti di questa “ciambella” elettromagnetica? Sebbene il Sole sia un generatore costante di particelle attraverso il vento solare e le espulsioni di massa coronale, gli scienziati sospettano che una parte significativa della corrente ad anello possa avere origini terrestri. Il principale indizio è la presenza di ossigeno. Come spiegato da Alex Glocer, responsabile della missione presso il Goddard Space Flight Center della NASA, l’ossigeno rilevato nello Spazio proviene quasi interamente dall’atmosfera del nostro pianeta, poiché il vento solare ne trasporta quantità trascurabili.

Identificare un’alta concentrazione di ioni di ossigeno confermerebbe che la Terra stessa contribuisce a creare l’ambiente ostile che circonda i suoi satelliti. Durante i periodi di intensa attività solare, questa corrente può intensificarsi drasticamente, deformandosi e aumentando di volume. Questo fenomeno causa il riscaldamento dell’alta atmosfera, che espandendosi aumenta l’attrito sui satelliti in orbita bassa, accelerandone potenzialmente il rientro distruttivo verso il suolo.

Uno sguardo totale contro il caos elettromagnetico

A differenza delle missioni passate, che osservavano la corrente ad anello da prospettive limitate o per brevi intervalli, STORIE sfrutterà la posizione privilegiata della Stazione Spaziale Internazionale per completare un’osservazione ogni 90 minuti. Lo strumento mapperà gli atomi neutri energetici (ENA), particelle che, “rubando” elettroni nell’atmosfera, diventano elettricamente neutre e riescono a sfuggire alla morsa del campo magnetico terrestre. Tracciando la velocità e la direzione di questi atomi, i ricercatori potranno ricostruire una mappa tridimensionale della corrente con una precisione mai raggiunta prima.

Questa capacità di monitoraggio globale permetterà di prevedere con maggiore accuratezza l’impatto delle tempeste spaziali sui sistemi di comunicazione, sui gasdotti e sulle linee elettriche ad alta tensione. La collaborazione con la Space Force sottolinea l’importanza strategica di questa ricerca: conoscere il comportamento della corrente ad anello significa migliorare il design dei futuri veicoli spaziali, rendendoli capaci di resistere a radiazioni e temperature estreme, garantendo la continuità dei servizi tecnologici da cui dipende ormai l’intera umanità.