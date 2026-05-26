Lettonia, sistema antidroni al confine orientale: in arrivo entro pochi giorni moduli con torrette telecomandate

La Lettonia sta sviluppando un proprio sistema antidroni lungo il confine orientale e dispiegherà entro “pochi giorni” dei “moduli di intercettazione”, comprendenti anche torrette mitragliatrici telecomandate. L’annuncio è arrivato dal maggiore Modris Kairiss, alla guida del Centro di competenza lettone sui sistemi autonomi, in un momento di crescente attenzione per la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi baltici. La decisione di Riga si inserisce in un quadro di tensione regionale segnato dal rilevamento e dalla caduta di droni ucraini sul territorio baltico, dopo che questi sarebbero stati deviati dalla loro traiettoria dal disturbo elettronico russo. Il rafforzamento della difesa al confine orientale punta quindi a rispondere a un rischio sempre più concreto: la possibilità che velivoli senza pilota, anche non diretti intenzionalmente verso la Lettonia, finiscano nello spazio nazionale a causa di interferenze elettroniche.

Moduli di intercettazione e torrette mitragliatrici telecomandate

Il cuore del nuovo dispositivo sarà rappresentato dai moduli di intercettazione che, secondo quanto annunciato, saranno schierati entro “pochi giorni”. Tra le componenti previste figurano torrette mitragliatrici telecomandate, pensate per rafforzare la capacità di risposta contro eventuali droni in avvicinamento o già entrati nello spazio aereo lettone. L’indicazione fornita dal maggiore Modris Kairiss evidenzia la volontà della Lettonia di dotarsi di strumenti operativi propri nel settore dei sistemi autonomi e della difesa antidroni. Il fatto che il progetto sia coordinato dal Centro di competenza lettone sui sistemi autonomi sottolinea il ruolo crescente delle tecnologie militari avanzate nella protezione delle frontiere orientali del Paese.

Gli incidenti con i droni ucraini deviati dal disturbo elettronico russo

L’annuncio arriva dopo una serie di episodi che hanno coinvolto i Paesi baltici, costretti a fronteggiare il rilevamento e la caduta sul proprio territorio di droni ucraini deviati dalla loro traiettoria dal disturbo elettronico russo. Si tratta di incidenti che hanno aumentato la pressione sulle autorità baltiche e reso più urgente il potenziamento delle misure di sorveglianza e intercettazione.

In Lettonia, episodi di questo tipo si sono verificati a inizio mese e hanno avuto conseguenze politiche rilevanti. Gli incidenti hanno infatti costretto alle dimissioni la prima ministra lettone Evika Silina e il ministro della Difesa Andris Spruds, aprendo una fase delicata per il governo e per la gestione della sicurezza nazionale.

Le dimissioni di Evika Silina e Andris Spruds dopo gli allarmi droni

La caduta di droni sul territorio lettone, in un contesto già segnato dalle tensioni legate alla guerra e alle interferenze elettroniche, ha prodotto un impatto diretto sulla leadership politica del Paese. Le dimissioni del primo ministro Evika Silina e del ministro della Difesa Andris Spruds rappresentano uno degli effetti più significativi degli incidenti avvenuti a inizio mese.

La vicenda ha reso evidente la centralità della difesa dello spazio aereo e della capacità di reazione contro minacce ibride o indirette. Il nuovo sistema antidroni annunciato dalla Lettonia si colloca dunque non solo in una dimensione militare, ma anche in una fase di forte pressione istituzionale, nella quale la sicurezza delle frontiere orientali è diventata una priorità politica.

Von der Leyen a Vilnius: la Russia vuole destabilizzare le democrazie baltiche

La questione è stata rilanciata anche dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita a Vilnius. Secondo von der Leyen, i recenti allarmi droni negli Stati baltici rappresentano “una strategia deliberata della Russia che mira a destabilizzare le nostre società democratiche”.