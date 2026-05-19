L’Europa punta all’indipendenza energetica: Von der Leyen accelera sull’elettrificazione

L’Unione Europea deve “porre fine” alla sua “dipendenza dai combustibili fossili”, accelerando sull’elettrificazione dell’economia. È questo il messaggio centrale lanciato dal presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore delle tecnologie pulite europee. Secondo von der Leyen, la vera indipendenza energetica non può prescindere dall’elettrificazione e dallo sviluppo di energie pulite prodotte in Europa. “Fintanto che dipenderemo dal petrolio e dal gas – ha detto il presidente – rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l’elettrificazione. I consumatori si stanno già muovendo: gli acquisti di veicoli elettrici, ad esempio, sono aumentati del 51% dall’inizio della guerra”.

Il presidente ha sottolineato l’urgenza di rafforzare l’impegno a livello continentale. “Ma dobbiamo fare di più anche a livello europeo – ha aggiunto – per questo presenteremo un piano d’azione per l’elettrificazione, con obiettivi chiari per porre fine, una volta per tutte, alla nostra esposizione agli shock dei prezzi dei combustibili fossili”.

Investimenti e sviluppo industriale europeo

La strategia dell’Unione Europea punta non solo alla diffusione di tecnologie pulite, ma anche a garantirne la produzione sul territorio comunitario. “L’elettrificazione e le energie pulite prodotte in Europa sono la strada verso l’indipendenza. Ma dobbiamo anche garantire che queste tecnologie vengano sviluppate e prodotte in Europa. Abbiamo solide basi, dall’eolico offshore agli elettrolizzatori. E due terzi delle pompe di calore europee sono prodotte qui”, ha dichiarato von der Leyen.

Nonostante i progressi, l’Europa deve affrontare una competizione globale crescente e spesso sleale. Per questo motivo, la Commissione ha introdotto l’Industrial Accelerator Act, pensato per semplificare le normative, velocizzare le procedure di autorizzazione e garantire che gli investimenti esteri apportino un valore reale all’Europa.

“Introducendo la dicitura ‘Made in EU’ e criteri a basse emissioni di carbonio negli acquisti di beni e servizi da parte delle autorità pubbliche – ha concluso von der Leyen – ci assicuriamo che il denaro dei contribuenti affluisca alla nostra industria europea”.

Verso un futuro sostenibile e autonomo

La visione di Ursula von der Leyen pone le basi per un’Europa più indipendente, capace di reagire agli shock energetici globali e di rafforzare il proprio settore industriale attraverso la produzione interna di tecnologie pulite. Con il nuovo piano d’azione per l’elettrificazione, l’Unione Europea punta a coniugare transizione ecologica e sviluppo economico, trasformando l’emergenza energetica in un’opportunità di crescita e innovazione.