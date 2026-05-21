L’Europa si prepara allo spettacolo astronomico del secolo: l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026 scatena la mobilitazione dell’ESA

L’attesa sta per finire per gli appassionati di astronomia e per i curiosi di tutto il continente. Il prossimo 12 agosto 2026, una straordinaria eclissi solare totale attraverserà i cieli di una parte dell’Europa e dell’Atlantico settentrionale, offrendo uno spettacolo visivo che manca dall’Europa continentale dal lontano 2006. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato una vasta gamma di iniziative per consentire a chiunque di seguire questo raro fenomeno naturale sia di persona sia online, combinando competenza scientifica, impegno pubblico e divulgazione educativa. Il percorso della totalità, ovvero la fascia geografica in cui la Luna oscurerà completamente il disco del Sole, toccherà la Groenlandia, l’Islanda, la Spagna e una piccola porzione nord-orientale del Portogallo, mentre le restanti regioni europee potranno comunque assistere a un’affascinante eclissi solare parziale. Durante la fase di totalità, la Luna passerà direttamente davanti al Sole bloccando la quasi totalità della sua luce e permettendo così di osservare l’atmosfera infuocata della nostra stella, nota come corona solare.

La centralità della Spagna e il valore scientifico dell’evento

In questa eccezionale cornice astronomica, la Spagna giocherà un ruolo di primo piano, ospitando la più ampia area di totalità in Europa. Le condizioni di osservazione si preannunciano particolarmente favorevoli, poiché l’ombra della Luna attraverserà il paese da ovest a est, per poi proseguire il suo viaggio sopra le Isole Baleari. Si tratterà della prima eclissi solare totale visibile dalla Spagna continentale dal 1905, inaugurando inoltre una straordinaria tripletta di eclissi solari che interesseranno la nazione tra il 2026 e il 2028. Questo fenomeno rappresenta un’opportunità unica per milioni di persone di condividere un momento collettivo di meraviglia e, al contempo, di toccare con mano l’avanguardia della scienza spaziale europea. Sarà l’occasione ideale per scoprire da vicino le principali missioni dell’ESA impegnate nello studio del Sole e delle sue interazioni con la Terra, tra cui spiccano i progetti Solar Orbiter, Smile e Proba 3.

A sottolineare la portata culturale e scientifica dell’appuntamento è la professoressa Carole Mundell, Direttrice della Scienza dell’ESA, che ha dichiarato: “Un’eclissi solare totale è uno di quei rari momenti in cui milioni di persone possono guardare in alto insieme e provare sia meraviglia che curiosità. È un momento condiviso che ci connette all’Universo e ci ricorda che il desiderio di esplorare e comprendere è uno dei più grandi punti di forza dell’umanità.” La stessa Direttrice ha poi aggiunto: “Alla ESA, le nostre missioni scientifiche si sono spinte nello spazio profondo per sondare direttamente la fisica del Sole e i suoi effetti sulla Terra: usiamo momenti come questo per avvicinare la scienza e la tecnologia spaziale alla società, per ispirare le future generazioni e unire le persone in tutta Europa attraverso l’emozione della scoperta“.

Programma delle attività dell’ESA e trasmissione in diretta internazionale

Per la giornata del 12 agosto, l’ESA ha pianificato un ricco programma di attività per coinvolgere il pubblico globale. Tra le attrazioni principali spicca la trasmissione in diretta internazionale che verrà realizzata dall’Observatorio Astrofísico de Javalambre a Teruel, in Spagna, una struttura astronomica di altissimo livello situata proprio all’interno della banda di totalità. L’evento streaming, che sarà disponibile in lingua inglese tramite ESA Web TV e il canale YouTube ufficiale dell’agenzia, riunirà numerosi esperti per spiegare i meccanismi scientifici alla base dell’eclissi e la sua rilevanza globale. La conduzione del programma sarà affidata alla pluripremiata scienziata e divulgatrice spaziale Dame Dr. Maggie Aderin, e vedrà la partecipazione di ospiti speciali tra cui la stessa professoressa Carole Mundell.

Iniziative locali e risorse didattiche per le scuole

Parallelamente alla diretta globale, l’ESA sta preparando un programma di osservazione pubblica gratuita nella città di León, sempre in Spagna, sviluppato in stretta collaborazione con l’Università di León e il consiglio comunale. Questa iniziativa locale è progettata per coinvolgere direttamente i cittadini nella scienza dell’eclissi, offrendo conferenze approfondite sulla scienza solare e sulle missioni spaziali tenute dagli esperti dell’ESA, insieme ad attività educative e al collegamento con la trasmissione in diretta dell’agenzia, con l’intero svolgimento del programma che avverrà in lingua spagnola. Ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione saranno condivisi man mano che ci si avvicinerà alla data dell’evento. Per ampliare l’impatto educativo, l’agenzia ha inoltre prodotto un apposito kit didattico disponibile in inglese e spagnolo sulle piattaforme ufficiali dell’ESA. Questo materiale è rivolto a insegnanti e professionisti della divulgazione, con contenuti strutturati per i diversi livelli scolastici che offrono spiegazioni chiare sull’eclissi, indicazioni per un’osservazione sicura e risorse pronte all’uso per supportare le attività con gli studenti e il grande pubblico. Nei prossimi mesi, il kit sarà integrato da una serie di articoli e video esplicativi.

L’impegno dell’ESA si estende anche alle collaborazioni con le istituzioni nazionali, come dimostra il contributo fornito al sito ufficiale spagnolo dell’eclissi, denominato Trio of Eclipses, un’iniziativa guidata dal governo spagnolo. Insieme ai partner del Comitato Scientifico e Consultivo Spagnolo per il Trio di Eclissi, l’ESA ha sviluppato la sezione di divulgazione scientifica del portale per garantire informazioni chiare e accurate a supporto del pubblico. In vista del 12 agosto 2026, l’agenzia ricorda che la sicurezza degli occhi deve essere la priorità assoluta per chiunque decida di assistere allo spettacolo. Guardare direttamente il Sole senza una protezione adeguata può causare gravi danni alla vista e i normali occhiali da sole non sono assolutamente idonei. Per un’osservazione sicura è fondamentale utilizzare esclusivamente occhiali per eclissi certificati che rispettino gli standard di sicurezza previsti, indossandoli durante tutte le fasi parziali dell’evento. Solamente durante la totalità, ossia nel breve lasso di tempo in cui la Luna copre completamente il Sole, è possibile guardare il fenomeno a occhio nudo senza pericoli, ma non appena il Sole ricomincia a fare la sua comparsa, gli occhiali protettivi devono essere immediatamente indossati di nuovo.

Tutti i dettagli per i rappresentanti dei media relativi alle modalità di partecipazione alle attività dedicate saranno comunicati in prossimità dell’evento, e successivamente verrà offerta l’opportunità di prendere parte a un briefing stampa online incentrato sull’eclissi. Per eventuali domande o richieste di informazioni, i giornalisti possono contattare l’indirizzo email ufficiale media@esa.int. Sia per chi osserverà l’eclissi di persona sia per chi la seguirà da remoto, ulteriori aggiornamenti, notizie e risorse utili saranno costantemente pubblicati sulla pagina web dedicata www.esa.int/solareclipse. Attraverso il sito principale dell’ESA, gli utenti avranno inoltre la possibilità di esplorare nel dettaglio le missioni scientifiche attive nel monitoraggio del Sole, consolidando la propria comprensione scientifica di un evento astronomico destinato a restare nella storia recente del nostro continente.