L’India punta a triplicare le importazioni di carbon coke dalla Russia: opportunità “illimitate”

In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa russa TASS, il segretario all’Acciaio indiano, Sandeep Poundrik, ha delineato un piano ambizioso per incrementare significativamente le importazioni di carbon coke dalla Russia, sottolineando che il potenziale di crescita delle forniture è “illimitato”. Le parole del funzionario giungono alla vigilia di una visita ufficiale in Russia, che segna un punto di svolta nelle relazioni commerciali tra i due Paesi nel settore energetico e siderurgico. L’India resta fortemente dipendente dalle importazioni di carbon coke, materia prima essenziale per il settore siderurgico. Secondo Poundrik, “attualmente circa il 60% del carbon coke importato in India proviene dall’Australia e circa il 15% dalla Russia”, con Mosca che ha incrementato le forniture con rapidità negli ultimi cinque anni.

Il motivo di questo interesse è semplice: la domanda interna sta crescendo in modo esponenziale. La capacità siderurgica indiana, infatti, negli ultimi dieci anni è raddoppiata da 110 a oltre 220 milioni di tonnellate, spingendo New Delhi a cercare fonti stabili e competitive di approvvigionamento per sostenere questo ritmo di sviluppo.

Potenziale “illimitato” di crescita delle importazioni dalla Russia

Il dato più significativo emerso dall’intervista a TASS riguarda proprio l’entità dell’aumento che l’India considera possibile. Poundrik ha affermato che c’è “un enorme margine per aumentare le importazioni dalla Russia perché, se la qualità e il prezzo sono adeguati, la quota – che attualmente si aggira intorno agli 8‑9 milioni di tonnellate all’anno – nei prossimi anni può raddoppiare o triplicare”. Questa prospettiva apre scenari nuovi per i legami commerciali tra Nuova Delhi e Mosca, con implicazioni potenziali per il mercato globale delle materie prime energetiche.

La dichiarazione arriva in un momento in cui l’India sta intensificando i contatti con partner internazionali per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. A maggio, due delegazioni russe hanno visitato Nuova Delhi per discutere dell’espansione della cooperazione, segnando un passo concreto verso una possibile rimodulazione degli equilibri commerciali nel settore del carbon coke.

Australia ancora leader, ma Russia e Stati Uniti in crescita

Nonostante l’aumento delle forniture russe, l’Australia si conferma il principale fornitore di carbon coke dell’India, mantenendo una quota dominante sul mercato indiano. Tuttavia, negli ultimi anni si è registrato un trend in crescita anche delle importazioni provenienti da Russia e Stati Uniti, un’evoluzione che riflette la crescente complessità e competitività delle catene di approvvigionamento globali.

Questo cambiamento è strettamente legato alla dinamica di espansione dell’industria siderurgica indiana. Con la capacità produttiva che ha raggiunto livelli record, la richiesta di materie prime come il carbon coke – indispensabile per la produzione dell’acciaio – continua ad aumentare e spinge New Delhi a riconsiderare le sue tradizionali strategie di acquisto.

Un mercato chiave per la crescita dell’industria nazionale

L’intervista di Sandeep Poundrik conferma la strategicità del carbon coke nel progetto di sviluppo industriale dell’India e mette in evidenza il ruolo sempre più centrale che la collaborazione con la Russia potrebbe giocare nei prossimi anni. Con una domanda interna in forte espansione e l’obiettivo dichiarato di raddoppiare o addirittura triplicare le importazioni da Mosca, Nuova Delhi sembra determinata a consolidare e ampliare i propri partenariati internazionali, bilanciando qualità, prezzo e affidabilità delle forniture.

In un mercato globale sempre più dinamico, la decisione dell’India di puntare su un incremento massiccio delle importazioni di carbon coke dalla Russia rappresenta un segnale chiaro della direzione futura delle sue politiche industriali e commerciali.