L’IPO del secolo: Goldman Sachs guida il colossale debutto in borsa di SpaceX

Il panorama finanziario globale è scosso da una delle notizie più rilevanti del decennio nel settore dei mercati dei capitali. Secondo quanto riferito da un’autorevole fonte istituzionale citata dall’agenzia di stampa Reuters, il colosso bancario Goldman Sachs è ormai in procinto di essere nominato ufficialmente come lead left underwriter per l’attesissima IPO di SpaceX. Questo ruolo, storicamente il più ambito e prestigioso all’interno di un consorzio di collocamento, posiziona l’istituto di New York al vertice assoluto dell’operazione. Essere la banca titolare del “lato sinistro” del prospetto significa infatti assumere la responsabilità primaria della gestione del bookbuilding, della strutturazione dei prezzi dei titoli e della direzione strategica dell’intera quotazione, garantendo al contempo la fetta più consistente delle ricche commissioni generate. Immediatamente alle spalle di Goldman Sachs si posizionerà Morgan Stanley, un altro gigante che ha a lungo conteso il primato, mentre istituzioni del calibro di Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase andranno a completare le restanti posizioni di leadership senior all’interno della complessa struttura finanziaria.

Cifre da record per la quotazione più grande della storia

L’ingresso sui mercati pubblici di SpaceX non sarà semplicemente un collocamento ordinario, ma si preannuncia come la maggiore offerta pubblica iniziale della storia, superando nettamente il primato precedentemente stabilito dal gigante petrolifero statale Saudi Aramco, che nel 2019 aveva raccolto ventinove miliardi di dollari. L’obiettivo della compagnia guidata da Elon Musk è infatti estremamente ambizioso, puntando a raccogliere una cifra compresa tra i 70 e i 75 miliardi di dollari. Questa imponente iniezione di liquidità riflette una valutazione complessiva di SpaceX stimata tra 1,75 e 2 trilioni di dollari, una capitalizzazione di mercato strabiliante che posizionerebbe immediatamente l’azienda aerospaziale nell’Olimpo delle grandi multinazionali tecnologiche globali. Il percorso formale è già in uno stadio avanzato, considerando che la società ha depositato in via riservata il proprio prospetto informativo S-1 presso la SEC (Securities and Exchange Commission) nello scorso mese di aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, la pubblicazione ufficiale di tali documenti contabili e societari potrebbe avvenire a brevissimo, svelando per la prima volta al grande pubblico i dettagli finanziari interni finora secretati, ponendo le basi per il successivo roadshow con gli investitori che prenderà il via la settimana dell’8 giugno.

Un’opportunità senza precedenti per i piccoli investitori

Un elemento fortemente innovativo e di rottura rispetto alle tradizionali quotazioni istituzionali di Wall Street riguarda la strategia di allocazione azionaria voluta dai vertici dell’azienda. Per questa operazione, infatti, è previsto che fino al 30% delle azioni totali sarà destinato ai piccoli risparmiatori attraverso canali retail. Si tratta di una quota straordinariamente elevata, pari all’incirca al triplo rispetto alla percentuale solitamente riservata al pubblico retail nelle mega-IPO tradizionali. Al fine di collocare sul mercato un volume così monumentale di titoli senza deprimere il prezzo, il team di consulenti guidato da Goldman Sachs sta attivamente esplorando canali di distribuzione retail internazionali, cercando di intercettare l’enorme entusiasmo globale che circonda il marchio e le missioni spaziali di Elon Musk anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Oltre ai cinque principali istituti di credito di livello senior, la portata globale del collocamento ha richiesto il coinvolgimento di almeno altre sedici banche d’affari internazionali con ruoli minori, tra cui spiccano nomi di rilievo come Barclays, Deutsche Bank, UBS e Wells Fargo, a testimonianza di una mobilitazione finanziaria che non ha alcun precedente storico.

La maxi-commissione miliardaria e la rivalità di Wall Street

La nomina di Goldman Sachs come leader principale della transazione mette fine a un serrato confronto sotterraneo durato mesi tra le principali banche d’investimento del mondo. La posta in gioco è d’altronde colossale, dal momento che la comunità finanziaria stima che l’IPO di SpaceX genererà commissioni di collocamento complessive vicine a 1 miliardo di dollari. Per gli istituti coinvolti si tratterà del giorno di paga più redditizio di sempre per un singolo processo di quotazione. La scelta di premiare Goldman Sachs consolida un legame di lunga data tra la banca d’affari e l’imprenditore di origini sudafricane. Fu proprio Goldman Sachs, infatti, a ricoprire il medesimo ruolo di lead underwriter in occasione dello storico debutto in borsa di Tesla nel lontano 2010, un precedente di enorme successo che ha evidentemente pesato nella decisione finale. La decisione di affidare il comando a Goldman rappresenta invece una parziale delusione per Morgan Stanley, che in passato aveva curato diverse operazioni di finanziamento privato per la stessa SpaceX ma che in questo contesto dovrà accontentarsi del secondo seggio di comando della cordata.

Tempismo strategico e la corsa ai capitali contro l’intelligenza artificiale

L’accelerazione impressa da Elon Musk alla quotazione pubblica di SpaceX risponde a precise dinamiche macroeconomiche e competitive. Il mercato privato ha visto negli ultimi tempi una vertiginosa ascesa delle valutazioni delle principali aziende dedicate all’intelligenza artificiale, come OpenAI e Anthropic, i cui valori teorici si stanno rapidamente avvicinando al traguardo del trilione di dollari. Con queste realtà che pianificano i propri debutti in borsa nel breve periodo, il fondatore di SpaceX mira a muoversi d’anticipo per intercettare la massiccia liquidità globale disponibile sui mercati regolamentati prima che venga interamente assorbita dai competitor del comparto AI. Inoltre, la scelta di rendere pubblico il prospetto informativo giunge in un momento cruciale, a pochissimi giorni di distanza da una complessa battuta d’arresto legale subita da Musk nella sua controversia giudiziaria contro Sam Altman e OpenAI. La prospettiva di un successo di mercato di questa portata con SpaceX offre dunque all’imprenditore una straordinaria opportunità di rilanciare lo slancio strategico delle sue imprese, catalizzando l’attenzione degli investitori internazionali verso il futuro dell’esplorazione commerciale dello spazio e della connettività satellitare globale.