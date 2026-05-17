L’Italia chiede a Bruxelles di estendere la National Escape Clause per affrontare la crisi energetica

Il premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Secondo quanto riportato nella lettera, il premier Meloni evidenzia come la coerenza politica sia fondamentale per il Governo italiano: “in assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste”.

L’Italia chiede quindi di mantenere inalterati i limiti massimi di scostamento già previsti, evitando modifiche che possano compromettere la gestione economica nazionale nel contesto di emergenza.

La crisi energetica come priorità nazionale

La richiesta del premier arriva in un momento in cui l’Italia deve affrontare una crisi energetica, che impone misure straordinarie per sostenere famiglie e imprese. La possibilità di ricorrere al programma Safe nelle condizioni attuali rappresenterebbe uno strumento importante, ma solo se accompagnata da una chiara indicazione di coerenza politica a livello europeo.

Il programma Safe è al centro della discussione europea sulle misure di sostegno ai Paesi membri in situazioni eccezionali. Secondo il premier Meloni, un suo eventuale utilizzo deve essere chiaramente spiegato all’opinione pubblica italiana, soprattutto alla luce della necessità di garantire trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici.

La lettera del premier Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen rappresenta un passo importante nel dialogo tra Roma e Bruxelles, mettendo in evidenza la necessità di estendere la National Escape Clause per poter affrontare efficacemente la crisi energetica e gestire in modo coerente il ricorso al programma Safe senza modificare i limiti massimi di scostamento già previsti.

“L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste”, afferma Meloni.