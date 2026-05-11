L’Italia punta sulla Gigafactory dell’IA: Urso lancia la sfida europea con Leonardo ed Eni

L’Italia ha presentato formalmente la propria candidatura per ospitare una delle 4 gigafactory europee dedicate all’intelligenza artificiale, un progetto ambizioso che vede la partecipazione di attori di primo piano come Leonardo, Eni e la Fondazione di Torino. L’annuncio è stato dato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord svoltasi a Milano. Attraverso un videomessaggio, il titolare del Mimit ha delineato la traiettoria di un Paese che intende giocare un ruolo da protagonista nella rivoluzione tecnologica globale, facendo leva sulla cooperazione tra grandi campioni industriali e istituzioni locali. Questa iniziativa costituisce un pilastro fondamentale per la modernizzazione dei processi produttivi e per la sicurezza dei dati su scala continentale, puntando alla creazione di un ecosistema integrato. Il consorzio intende sostenere la domanda crescente di potenza di calcolo, elemento indispensabile per mantenere il vantaggio competitivo delle imprese italiane ed europee nei settori ad alta tecnologia, garantendo al contempo lo sviluppo di soluzioni innovative pronte per il mercato.

Una leva strategica tra etica e competitività

Secondo il Ministro Urso, l’intelligenza artificiale rappresenta lo strumento chiave per ridisegnare i confini della produzione e dell’economia nazionale. Durante il suo intervento, ha sottolineato come questa tecnologia possa essere “una leva strategica per la competitività industriale e il futuro del lavoro“. Il governo italiano intende promuovere un modello di sviluppo tecnologico che non trascuri la dimensione etica e sociale. L’approccio suggerito dal Ministero deve infatti rimanere “antropocentrico, sicuro e inclusivo” affinché l’innovazione “porti benefici reali” alla collettività. Questa visione mira a bilanciare la spinta verso l’automazione e l’efficienza con la tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza dei cittadini, in linea con i nuovi standard normativi internazionali.

Il quadro normativo e il nodo delle competenze

L’Italia si presenta a questo appuntamento europeo con una struttura legislativa già definita e pronta a recepire le direttive comunitarie. “L’Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legge quadro coerente con l’AI Act europeo e ha definito i settori prioritari di applicazione nella Strategia nazionale 2024-2026” ha dichiarato Urso, evidenziando il primato normativo del Paese nel contesto dell’Unione. Tuttavia, il percorso verso la digitalizzazione integrale presenta ostacoli legati alla disponibilità di personale qualificato. Il ministro ha spiegato che rimangono “sfide concrete, in primis quella della formazione“. I dati attuali indicano una criticità strutturale nel mercato del lavoro che richiede interventi immediati e strutturali.

“Il 37% delle imprese segnala carenze di competenze. È prioritario quindi investire in questa direzione e rafforzare le alleanze tra università, Its, imprese e centri di ricerca” ha concluso Urso, tracciando la rotta per un piano di alfabetizzazione digitale e specializzazione tecnica che coinvolga l’intero sistema formativo nazionale.