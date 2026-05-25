L’ondata di caldo si allarga in Francia: allerta gialla per 18 dipartimenti

L’anticiclone fa sul serio e porta un anticipo d’estate rovente sulla vicina Francia, costringendo le autorità meteorologiche a correre ai ripari. Proprio in queste ore, infatti, Météo-France ha deciso di estendere l’allerta gialla per ondata di calore a ben 18 dipartimenti francesi. Questa misura preventiva, che inizialmente riguardava 13 territori situati tra la Charente e il Finistère, abbraccia ora una vasta porzione del Paese, estendendosi fino a coinvolgere pienamente la capitale Parigi, la sua prima periferia e il dipartimento della Manica. Ci troviamo di fronte a una fase meteorologica decisamente insolita per questo periodo dell’anno, un evento precoce e straordinario che sta colpendo duramente l’intero Nord/Ovest della nazione.

Caldo record: temperature oltre le medie stagionali

La situazione climatica risulta particolarmente opprimente nelle regioni dell’Ovest e del Sud/Ovest, dove l’aria calda si fa sentire con maggiore intensità. I termometri sono destinati a schizzare verso l’alto, registrando valori compresi tra +32°C e +35°C nel corso del pomeriggio. Si tratta di cifre impressionanti che si avvicinano ai record storici per la fine del mese di maggio in città come Rennes, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux e Agen. La colonnina di mercurio indicherà temperature superiori alle normali medie stagionali di un valore compreso tra 11°C e 13°C.

L’evoluzione meteo

L’ondata di calore sta spingendo la sua influenza rovente sempre più verso il Nord, garantendo temperature superiori ai +30°C quasi ovunque, con le uniche eccezioni rappresentate dalle coste della Manica e dalle spiagge affacciate sul Mar Mediterraneo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il picco massimo di questo evento estremo verrà raggiunto tra le giornate di martedì e mercoledì. Un primo e timido sollievo è atteso per giovedì, quando assisteremo a una lieve attenuazione della calura nella metà Nord della Francia, con i valori termici che scenderanno finalmente sotto la soglia dei +30°C. Nel resto del Paese, tuttavia, questa intensa ondata di calore proseguirà inesorabile fino alla fine della settimana, mantenendo le temperature pomeridiane saldamente ancorate tra i +31°C e i +35°C.