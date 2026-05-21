L’oro bianco del sottosuolo: scoperto immenso giacimento di idrogeno naturale

Una straordinaria scoperta geologica promette di cambiare in modo radicale lo scenario energetico mondiale nei prossimi decenni. Un team di scienziati delle Università di Toronto e di Ottawa ha infatti individuato massicce e stabili emissioni di idrogeno naturale intrappolate nelle profondità dello Scudo Canadese, una delle formazioni rocciose più antiche del nostro pianeta. Le analisi condotte direttamente nei pozzi di una miniera attiva nell’Ontario indicano che questo prezioso gas fluisce in modo costante e ininterrotto da almeno un decennio. Questa eccezionale risorsa sotterranea, ribattezzata dagli esperti con il nome di “idrogeno bianco“, offre una valida alternativa pulita e del tutto rinnovabile all’uso dei combustibili fossili tradizionali. La scoperta traccia la via per una nuova strategia di approvvigionamento energetico domestico a basso costo, capace di abbattere l’impatto ambientale e di accelerare la transizione ecologica su scala globale.

I numeri straordinari della miniera di Timmins

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha preso in esame i dati raccolti sul campo a Timmins, nell’Ontario settentrionale. I flussi misurati nei singoli pozzi di trivellazione hanno registrato una media di circa 8 kg di idrogeno all’anno per ciascun foro, un peso equivalente a quello di una comune batteria per auto. Moltiplicando questo valore per i quasi 15mila pozzi presenti nell’intero sito minerario, la produzione complessiva stimata supera le 140 tonnellate di idrogeno all’anno. Secondo i calcoli dei ricercatori, questa quantità è sufficiente a generare circa 4,7 milioni di chilowattora di energia annui da una singola installazione, l’equivalente del fabbisogno energetico di oltre 400 abitazioni.

La professoressa Barbara Sherwood Lollar dell’Università di Toronto, alla guida dello studio, ha sottolineato come questi dati evidenzino opportunità straordinarie per attingere a una fonte energetica nazionale economica e accessibile direttamente sotto i nostri piedi, riducendo la necessità di importare idrocarburi dalle nazioni estere.

La rivoluzione dell’idrogeno bianco rispetto ai metodi industriali

L’idrogeno occupa già una posizione centrale nell’economia globale, con un mercato stimato intorno ai 135 miliardi di dollari. Trova un impiego massiccio nella produzione di fertilizzanti per l’agricoltura, nella sintesi del metanolo e nell’industria siderurgica. Attualmente, la quasi totalità dell’idrogeno commerciale viene ottenuta tramite processi industriali che sfruttano petrolio, carbone e gas naturale, liberando nell’atmosfera ingenti volumi di monossido di carbonio e anidride carbonica. Persino il cosiddetto idrogeno verde, generato attraverso l’uso di energie rinnovabili, comporta costi finanziari elevati, un notevole dispendio energetico e complesse sfide logistiche legate allo stoccaggio e al trasporto delle risorse.

L’idrogeno bianco si genera invece spontaneamente nel sottosuolo attraverso reazioni chimiche naturali tra le rocce e le acque sotterranee deep. Questa dinamica geologica permette di ottenere un combustibile eccezionalmente puro senza i costi ambientali ed economici legati alle complesse infrastrutture di sintesi industriale.

Una risorsa a km zero per l’industria e le comunità

Il vantaggio cruciale di questa scoperta risiede nella precisa collocazione geografica dei giacimenti. Come evidenziato dal coautore dello studio Oliver Warr, professore associato all’Università di Ottawa, le riserve di idrogeno naturale si trovano nelle medesime formazioni geologiche ricche di nichel, rame e diamanti, aree in cui si stanno concentrando le esplorazioni per minerali critici come litio, cobalto, elio e cromo.

La sovrapposizione spaziale tra l’estrazione mineraria e la produzione di idrogeno elimina la necessità di costruire lunghe e costose condotte di trasporto, azzerando le spese di logistica e stoccaggio. Questa vicinanza strategica offre enormi benefici anche per le comunità remote e isolate del Nord del Canada, spesso costrette a sostenere costi esorbitanti per l’importazione di carburanti tradizionali. L’accesso a una fonte energetica locale e a basso impatto aprirà nuove prospettive di sviluppo economico indipendente, inserendo stabilmente il Canada nella corsa globale alla decarbonizzazione industriale.