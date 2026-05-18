Luce verde per il lancio di Smile, la missione che cercherà il “sorriso” della Terra

Tutto pronto per il lancio di Smile, la prima missione congiunta tra Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Accademia delle Scienze: il suo obiettivo sarà catturare per la prima volta il ‘sorriso’ della Terra dovuto all’incontro tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Il lancio con un razzo Vega C, realizzato in Italia da Avio, è programmato alle 5.52 del mattino (ora italiana) del 19 maggio dal Centro Spaziale Guyanese di Kourou. La missione era stata programmata inizialmente per il 9 aprile, ma un problema a un componente del razzo ne aveva causato lo slittamento. Ora nel centro di controllo della missione tutte le luci sono verdi e la sequenza di lancio è entrata nella sua fase finale.

Con questo lancio, il 29° della sua storia, l’azienda italiana Avio avrà per la prima volta il ruolo di operatore di servizi di lancio: non solo, come è stato finora, come produttore del razzo ma anche responsabile di tutte le operazioni di lancio.

Il viaggio di Smile e la missione

Cinquantasette minuti dopo il decollo il satellite sarà rilasciato a 706 chilometri di altezza e da lì, Smile proseguirà il suo viaggio per inserirsi in un’orbita molto ellittica che la porterà ad allontanarsi moltissimo dalla Terra, a 120mila chilometri (circa un terzo della distanza della Luna) per poi rituffarsi verso il pianeta, sfiorandolo ad appena 5mila chilometri. Questa traiettoria, che sarà ripetuta per anni, permetterà ai 4 strumenti a bordo di osservare la Terra da lontano per decine di ore, così da filmare anche le aurore polari fino a 45 ore consecutivamente e comprenderne meglio la genesi e l’evoluzione.

La missione, infatti, ha l’obiettivo di osservare un fenomeno mai studiato finora: le emissioni ai raggi X dovute all’interazione tra le particelle in arrivo dal Sole, il cosiddetto vento solare, e il campo magnetico del nostro pianeta. Un fenomeno che porta all’emissione negli strati alti dell’atmosfera di una serie di radiazioni che, secondo i ricercatori, produce una sorta di disegno che ricorda uno smile: il sorriso magnetico della Terra.