L’Ue valuta il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo: possibile stop temporaneo prima del rialzo estivo

L’Unione europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo, prima dell’eventuale rialzo previsto in estate. La misura riguarderebbe il meccanismo che regola il cosiddetto price cap sul greggio russo, introdotto per limitare le entrate energetiche di Mosca e mantenere sotto controllo il flusso del petrolio sui mercati internazionali. La possibile decisione arriva in una fase di forte incertezza geopolitica. Mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, Bruxelles starebbe valutando l’opportunità di intervenire sul sistema di aggiornamento automatico del tetto al prezzo del petrolio russo. A riferirlo è Bloomberg, che cita fonti informate.

Il meccanismo dinamico adottato dall’Unione europea

L’Ue ha adottato lo scorso anno un meccanismo dinamico per garantire che il price cap sul petrolio russo venga fissato automaticamente ogni sei mesi. Il sistema prevede che la soglia sia collocata a un livello inferiore del 15% rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo Urals.

L’obiettivo del meccanismo è mantenere il tetto massimo coerente con l’andamento dei prezzi di mercato, evitando che il limite resti troppo distante dalle quotazioni effettive del petrolio russo. In questo modo, il sistema dovrebbe aggiornarsi periodicamente in base all’evoluzione del prezzo medio dell’Urals, con una revisione automatica ogni sei mesi.

L’attuale soglia è fissata a 44,10 dollari al barile

Al momento, l’attuale soglia del tetto massimo sul petrolio russo è pari a 44,10 dollari al barile. Si tratta del livello attualmente in vigore nell’ambito del meccanismo europeo sul price cap, che segue le regole stabilite dall’Unione europea per l’adeguamento periodico del limite di prezzo.

Secondo quanto riportato, senza un intervento correttivo o una sospensione temporanea del meccanismo, a luglio il livello del tetto potrebbe probabilmente salire ad almeno 65 dollari al barile. Proprio questo possibile rialzo sarebbe al centro delle valutazioni in corso a livello europeo.

Il contesto geopolitico pesa sulle valutazioni europee

La valutazione europea si inserisce in un quadro internazionale complesso, segnato dallo stallo sulla tregua in Iran e da una guerra che si avvia al suo quarto mese. In questo scenario, il tema del petrolio russo e dei limiti al suo prezzo assume un rilievo centrale nelle scelte di politica energetica e sanzionatoria dell’Unione europea.

Il possibile congelamento temporaneo del price cap rappresenterebbe quindi una scelta di prudenza, legata alla necessità di gestire gli effetti del meccanismo automatico in una fase di tensione sui mercati e di instabilità geopolitica. La decisione, secondo quanto emerso, non risulta ancora definitiva.