Luna gibbosa crescente fotografata in pieno giorno sopra i Sette Fratelli: lo scatto da Sinnai | FOTO

Una luna gibbosa crescente visibile in pieno giorno, sospesa sopra le creste dei monti dei Sette Fratelli, è stata immortalata il 24 maggio 2026 alle 14:08 da Alessandro Casula dalla terrazza della sua abitazione a Sinnai, in provincia di Cagliari. Lo scatto documenta un momento astronomico e paesaggistico di forte impatto: l’alba della Luna mentre appare dietro il profilo montuoso, nonostante la forte luce diurna. La scena ritrae il disco lunare che emerge dietro le cime granitiche dei Sette Fratelli, distanti in linea d’aria 21 chilometri dal punto di ripresa. La distanza, la nitidezza del soggetto e la luce del primo pomeriggio rendono l’immagine particolarmente significativa dal punto di vista fotografico, perché unisce precisione tecnica, pianificazione e condizioni atmosferiche favorevoli.

L’alba della luna gibbosa crescente in pieno giorno

L’elemento centrale dello scatto è la presenza della luna gibbosa crescente in un orario insolito per l’immaginario comune: le 14:08, nel pieno della luce diurna. La Luna, pur non essendo piena, appare chiaramente riconoscibile nel cielo azzurro e si staglia sopra le cime dei monti dei Sette Fratelli, creando un allineamento prospettico tra corpo celeste e paesaggio sardo. La notizia più rilevante è proprio questa: la riuscita di una fotografia che mostra l’alba della Luna in condizioni di illuminazione normalmente difficili, con il satellite naturale visibile sopra un rilievo montuoso distante 21 km dal punto di scatto. L’immagine restituisce così un incontro tra astronomia e territorio, con il profilo dei monti a fare da riferimento geografico e visivo.

Lo scatto dalla terrazza di casa a Sinnai

Il punto di ripresa indicato dall’autore è la terrazza della propria abitazione a Sinnai, comune della città metropolitana di Cagliari. Da lì, Alessandro Casula ha inquadrato le cime dei Sette Fratelli, sfruttando la linea di vista verso il massiccio montuoso e la posizione della Luna nel cielo del 24 maggio 2026.

Casula descrive così il momento fotografato: “il 24 maggio alle 14:08 nonostante la forte luce diurna ho immortalato l’alba della luna gibbosa crescente mentre spuntava sulle cime dei monti dei Sette Fratelli distanti in linea d’aria 21 km dal punto di scatto (la terrazza di casa mia a Sinnai) in provincia di Cagliari”.

La dichiarazione sottolinea tre aspetti fondamentali dello scatto: l’orario diurno, la fase lunare e la distanza del soggetto terrestre rispetto al punto di osservazione. Insieme, questi elementi definiscono il valore documentario dell’immagine e ne spiegano la particolarità.

I monti dei Sette Fratelli come scenario naturale

I monti dei Sette Fratelli fanno da quinta naturale alla fotografia. Le creste rocciose, illuminate dalla luce del giorno, creano una linea irregolare che rende evidente il punto in cui la Luna appare all’orizzonte montano. Il contrasto tra il cielo azzurro, la vegetazione e le formazioni granitiche valorizza ulteriormente la presenza del satellite.

L’inquadratura mette in relazione tre livelli visivi: il primo piano della terrazza, il paesaggio collinare e boschivo, e infine il massiccio montuoso con la luna gibbosa crescente sullo sfondo. La composizione restituisce una percezione di profondità e rende riconoscibile il contesto geografico della fotografia: il territorio di Sinnai e l’area dei Sette Fratelli, in provincia di Cagliari.

La tecnica fotografica utilizzata da Alessandro Casula

Lo scatto è stato realizzato con una Canon EOS 5D Mark III, abbinata a un Canon EF 300 L f/2.8 e a un moltiplicatore di focale Viltrox 2x. L’utilizzo del moltiplicatore ha permesso di aumentare la portata focale dell’obiettivo, rendendo più evidente la Luna rispetto al profilo dei monti e comprimendo prospetticamente la distanza tra il satellite e le cime.

La fotografia è stata eseguita con un treppiede K&F, elemento importante per garantire stabilità durante la ripresa con una focale lunga. In condizioni di forte luce diurna, la precisione dell’inquadratura e la stabilità dell’attrezzatura diventano determinanti per ottenere un’immagine nitida e leggibile, soprattutto quando il soggetto principale è la Luna, visibile ma attenuata dalla luminosità del cielo.