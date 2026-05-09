Luna, sfida tra giganti: Blue Origin accelera per battere SpaceX

L’attesa per il ritorno dell’umanità sulla Luna si fa sempre più serrata e la competizione tra i giganti dell’industria aerospaziale privata entra in una fase decisiva. Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos, ha compiuto un passo fondamentale testando con successo “Endurance“, il primo lander lunare Blue Moon MK1 progettato per spianare la strada alle future missioni con equipaggio. Questo prototipo sta affrontando una serie di verifiche rigorose presso i centri della NASA in tutti gli Stati Uniti, con l’obiettivo ambizioso di tentare un allunaggio, senza equipaggio, entro la fine dell’anno. La missione rappresenta un tassello vitale per il programma Artemis, poiché servirà a convalidare tecnologie critiche come la navigazione autonoma e la gestione dei carburanti criogenici in condizioni estreme. Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso, Endurance si sposta tra i laboratori di Houston e le rampe di lancio della Florida, cercando di dimostrare che il sogno di una presenza umana permanente sul nostro satellite è ora più vicino che mai.

Test estremi e tecnologia all’avanguardia

Il lander Endurance ha recentemente completato con successo i test nella camera a vuoto presso il Johnson Space Center di Houston, un passaggio obbligato per simulare l’assenza di atmosfera e le temperature proibitive dello Spazio profondo. Dopo questa tappa, il veicolo è stato trasferito nelle strutture di Blue Origin vicino al Kennedy Space Center, in Florida. Qui, gli ingegneri sono impegnati nei test di compatibilità delle radiofrequenze all’interno del “Lunar Plant 1”. Questa fase è cruciale per garantire che i sistemi di comunicazione di bordo funzionino senza interferenze durante tutte le fasi del volo, permettendo un controllo costante dalla Terra.

Il modello MK1 funge da apripista tecnologico per la versione successiva, la MK2, che sarà effettivamente in grado di trasportare astronauti sulla superficie lunare. Per ottenere la certificazione della NASA, Endurance dovrà dimostrare capacità straordinarie: oltre all’allunaggio morbido, dovrà eseguire manovre di navigazione autonoma, gestire il trasferimento di propellenti criogenici e dimostrare di poter ripartire dalla superficie per tornare nell’orbita lunare.

La sfida con SpaceX e il nodo dei lanciatori

La competizione con SpaceX è evidente. L’azienda di Elon Musk ha già effettuato numerosi test con il suo sistema Starship, ma la NASA mantiene una posizione pragmatica, dichiarandosi pronta a collaborare con il partner che si dimostrerà pronto per primo. Tuttavia, il percorso di Blue Origin presenta alcune incognite legate al vettore di lancio: il razzo New Glenn è attualmente a terra in attesa che la FAA concluda un’indagine su un recente guasto al secondo stadio.

Nonostante le incertezze burocratiche e tecniche, l’obiettivo per la missione Artemis III rimane fissato per la fine del 2027. In tale occasione, la capsula Orion effettuerà manovre di rendezvous e attracco con i lander selezionati. La NASA non ha ancora chiarito se gli astronauti entreranno nei veicoli già in orbita terrestre o se le operazioni si limiteranno a test di prossimità, ma è certo che il successo di Endurance entro il 2026 sarà determinante per definire i prossimi passi dell’esplorazione spaziale.

Scienza e logistica per la futura base lunare

Oltre agli obiettivi ingegneristici, la missione di Endurance include due carichi utili scientifici per il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA. Questa iniziativa parallela ad Artemis punta a utilizzare l’industria privata per consegnare strumenti sulla Luna, accelerando lo sviluppo di tecnologie necessarie alla sopravvivenza a lungo termine dell’uomo sul satellite. Riuscire a portare Endurance sulla Luna entro l’anno rappresenterebbe un traguardo storico per Jeff Bezos e la sua azienda, consolidando il ruolo dei privati nella nuova economia spaziale. La strada verso il Polo Sud lunare è ancora piena di insidie, ma i progressi tecnologici mostrati nei laboratori americani suggeriscono che la nuova era dell’esplorazione planetaria è ormai iniziata.