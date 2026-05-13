Lupi avvelenati nel Parco Nazionale d’Abruzzo: quindici associazioni chiedono un incontro urgente con Procure e Carabinieri Forestali

La strage dei lupi colpiti dal veleno nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha provocato forte preoccupazione nel mondo animalista, ambientalista ed ecologista abruzzese e nazionale. Secondo le informazioni attualmente disponibili, l’episodio avrebbe determinato la perdita di circa il 25% della popolazione di lupo presente nel Parco e nella sua area contigua. Si tratta di un dato che, se confermato, rappresenterebbe un danno senza precedenti negli ultimi decenni per la biodiversità appenninica e per l’equilibrio dell’intero ecosistema. La vicenda non riguarda soltanto la morte di singoli esemplari, ma investe direttamente lo stato di conservazione di una specie simbolo dell’Italia e il fragile rapporto tra comunità locali, fauna selvatica e territorio.

L’azione comune di quindici associazioni

Di fronte a un evento ritenuto di tale gravità, quindici associazioni hanno deciso di avviare un’iniziativa congiunta a tutela del lupo e del patrimonio naturale abruzzese. A mobilitarsi sono Altura, Animalisti Italiani L’Aquila, Appennino Ecosistema, CAI Abruzzo, ENPA, Forum Ambientalista, Italia Nostra, LAV, LIPU, LNDC Animal Protection, Pro Natura, Rewilding Apennines, Salviamo l’Orso, Touring Club Italiano e WWF.

Le associazioni hanno già avuto un confronto con i vertici del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e, nei giorni scorsi, hanno richiesto formalmente un incontro urgente con il Procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo, con il Procuratore della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, e con il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale dell’Aquila, Colonnello Nicolò Giordano.

La richiesta alle Procure e ai Carabinieri Forestali

L’obiettivo dell’iniziativa è aprire un confronto sulle azioni già in corso e su quelle programmate per accertare le responsabilità dei fatti. Le associazioni chiedono inoltre che vengano individuate misure efficaci per prevenire il verificarsi di ulteriori episodi dello stesso genere.

La richiesta di incontro urgente con le Procure di Sulmona e Avezzano e con i Carabinieri Forestali dell’Aquila nasce dalla convinzione che la portata dell’avvelenamento imponga una risposta istituzionale forte, coordinata e tempestiva. L’uso del veleno contro la fauna selvatica, oltre a provocare la morte degli animali colpiti, può determinare conseguenze più ampie sull’ambiente e sulla catena ecologica.

Le associazioni si propongono come “tutori” del lupo e dell’ecosistema

Di fronte a fatti che, secondo le associazioni, compromettono in modo grave lo stato di conservazione del lupo in Abruzzo, le realtà firmatarie dell’iniziativa si propongono come “tutori” degli interessi degli animali, della specie e dell’ecosistema appenninico in generale.

Le associazioni chiedono di procedere contro i responsabili in base ai reati che puniscono gravemente chi uccide animali e chi provoca la compromissione o il deterioramento dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. La vicenda viene dunque posta non solo sul piano della tutela animale, ma anche su quello della difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale collettivo.

Il lupo, simbolo dell’Italia e presenza fondamentale per l’equilibrio naturale

Le associazioni ricordano che il lupo rappresenta un simbolo dell’Italia e una presenza fondamentale per l’equilibrio naturale dei territori. Quanto accaduto non colpisce soltanto una specie protetta, ma ferisce profondamente un patrimonio collettivo che appartiene a tutti.

Nel contesto dell’Appennino, la presenza del lupo è parte integrante dell’identità naturale dei luoghi e del funzionamento degli ecosistemi. La perdita di una quota così rilevante della popolazione presente nel Parco e nella sua area contigua viene quindi considerata un fatto di eccezionale gravità, capace di incidere sull’intero equilibrio ambientale.

Coesistenza tra uomo e animali selvatici, una sfida quotidiana

Per le associazioni, la risposta a questa strage deve tradursi in un impegno forte e concreto affinché episodi così gravi non si ripetano più. Al centro della richiesta c’è anche il rafforzamento del percorso di coesistenza tra uomo e animali selvatici, un lavoro lungo, quotidiano e condiviso.

Si tratta di un percorso che richiede attenzione costante, responsabilità e il contributo di istituzioni, comunità e territori. La tutela del lupo appenninico, della biodiversità e dell’identità naturale dell’Abruzzo passa anche dalla capacità di costruire una convivenza equilibrata, fondata sulla prevenzione, sul rispetto delle regole e sulla difesa del patrimonio ambientale comune.

Una ferita per la biodiversità dell’Abruzzo

La vicenda dei lupi avvelenati nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise assume quindi un valore che va oltre la cronaca. La possibile perdita di circa un quarto della popolazione di lupi presente nell’area del Parco e nella sua zona contigua rappresenta un allarme per l’intera biodiversità abruzzese e per la conservazione della fauna selvatica appenninica.

L’iniziativa delle quindici associazioni punta ora a fare chiarezza sulle responsabilità e a sollecitare un’azione coordinata delle istituzioni competenti. In gioco non c’è soltanto la tutela di una specie protetta, ma la difesa di un ecosistema che costituisce uno dei patrimoni naturali più importanti dell’Abruzzo e dell’Italia.