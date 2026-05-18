Maldive: individuati i corpi dei 4 sub italiani

Nelle Maldive, i corpi dei 4 cittadini italiani dispersi nell’atollo di Vaavu sono stati localizzati a circa 50 metri di profondità, durante le operazioni di esplorazione subacquea nelle grotte di Alimatha. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di Monica Montefalcone, docente di Ecologia presso l’Università di Genova, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, rispettivamente collega e studente della professoressa Montefalcone. Il corpo dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti era stato recuperato nei giorni immediatamente successivi alla tragedia.

Per il completamento delle operazioni di recupero è atteso l’intervento della squadra di subacquei di DAN Europe, composta dai sub speleologi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nel corso delle precedenti operazioni di recupero aveva perso la vita anche il subacqueo maldiviano Mohamed Mahudhee, appartenente alle Forze di Difesa Nazionali del Paese.