Maldive, piano per il recupero dei quattro sub italiani: attesi due esperti dall’Italia

I soccorritori impegnati alle Maldive hanno elaborato un piano per il recupero dei corpi dei quattro sub italiani che si troverebbero all’interno di una grotta. A riferirlo è stato il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, spiegando che la strategia è stata definita sulla base dei progressi compiuti venerdì durante l’esplorazione dell’area. Secondo quanto riferito da Mohammed Hussain Shareef, il piano nasce dai risultati ottenuti venerdì nell’esplorazione della grotta dove si troverebbero i corpi dei quattro sub. L’attività di ricerca e verifica condotta dai soccorritori avrebbe dunque permesso di definire i passaggi successivi dell’operazione.

Il recupero resta un intervento complesso, legato alle condizioni dell’ambiente subacqueo e alla necessità di operare in una zona che richiede competenze specialistiche.

Due esperti italiani attesi nelle operazioni di recupero

Alle operazioni dovrebbero unirsi anche due italiani: un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. La loro partecipazione è prevista per supportare le attività di recupero, alla luce della natura tecnica dell’intervento.

La presenza di figure specializzate indica l’attenzione delle autorità e dei soccorritori verso una gestione mirata dell’operazione, che riguarda il recupero dei corpi dei quattro sub italiani all’interno della grotta.

Il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, ha comunicato che i soccorritori hanno elaborato un piano basato sui progressi compiuti venerdì nell’esplorazione della grotta. Shareef ha inoltre riferito che due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta, dovrebbero unirsi alle operazioni di recupero.