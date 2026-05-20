Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani

Sono stati recuperati alle Maldive gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani dispersi. A riferirlo sono fonti della Farnesina. Secondo quanto riportato, il primo corpo è stato inizialmente recuperato e trasferito a bordo di una barca d’appoggio, mentre il secondo è stato riportato in superficie da un sommozzatore impegnato nelle procedure di risalita con le necessarie tappe di decompressione. Successivamente, entrambi i corpi sono stati messi in sicurezza sull’unità d’appoggio.

Le vittime sono state identificate come Giorgia Sommacal, 22 anni, figlia della professoressa Monica Monfalcone, e Muriel Oddenino. Il recupero conclude le operazioni di ricerca relative all’incidente che ha coinvolto i subacquei nel mare dell’arcipelago delle Maldive.