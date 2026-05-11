Maltempo, altro tornado in Veneto: generato da un’impressionante supercella su Verona, centinaia di alberi abbattuti | VIDEO

Giornata di forti temporali oggi in Veneto, che hanno prodotto fenomeni estremi, dalle intense grandinate alle forti raffiche di vento fino ai tornado. Dopo quello registrato nel primo pomeriggio a Villorba, nel Trevigiano, un altro tornado si è formato in serata, questa volta nel Veronese. Ad originarlo un’impressionante supercella transitata su Verona, che ha portato anche grandine e forti piogge. Le immagini a corredo dell’articolo, condivise da “Tornado in Italia”, arrivano da Sona, a circa 15km da Verona, il che lascia immaginare un percorso di diversi chilometri della tromba d’aria. Dalle immagini si possono vedere i detriti sollevati in aria dal vortice.

Centinaia di alberi caduti a Verona

Segnalati anche molti danni per il forte vento a Verona: abbattuti centinaia di alberi in pieno centro, con la conseguente chiusura delle principali strade cittadine, dove stanno operando mezzi dei Vigili del Fuoco e dei volontari di Protezione Civile della Consulta Comunale. Non sono segnalati feriti e la situazione è monitorata dalla centrale operativa della Polizia locale con 12 pattuglie attualmente in servizio. Molti i veicoli danneggiati dalla caduta di alberi, danni alla pubblica illuminazione e a cornicioni.

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