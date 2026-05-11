Maltempo, ancora violenti temporali al Nord: Lombardia e Veneto sotto scacco, grandine e nubifragi a Verona e Treviso | FOTO e VIDEO

Ancora temporali molto intensi al Nord. Una linea temporalesca attraversa buona parte della Lombardia sudorientale, a partire dal Pavese, mentre un ammasso di diversi nuclei interessa il Veneto centro-orientale continuando a scorrere da ovest verso est. In queste zone, è alto il rischio di grandine, nubifragi e raffiche di vento, come hanno dimostrato i fenomeni intensi che si sono già verificati nel corso del pomeriggio. Colpiti soprattutto nord Padovano, Trevigiano, alto Veneziano e Veronese. Un impressionante temporale è in atto proprio sulla città di Verona, dove sta scaricando tanta pioggia e grandine. Intense grandinate hanno colpito anche Treviso e San Biagio di Callalta, mentre un’incredibile supercella si è sviluppata a nord di San Donà di Piave, nel Veneziano, producendo altre discrete grandinate in zona.

Tra i dati pluviometrici più significativi finora, segnaliamo: 55mm a Castelfranco Veneto, 39mm a Trevignano, 37mm a Tombolo, 33mm a San Biagio di Callalta, 31mm a Morgano, Porcellengo, 29mm a Caldogno, 20mm a Treviso.

Video di Diego Bazzanella

Maltempo Veneto, l'arrivo del temporale su Verona

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: