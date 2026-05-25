Maltempo Calabria, nubifragi nella Piana di Gioia Tauro: grandine, forti tuoni e blackout | FOTO

Più che una giornata di fine maggio, con l’estate alle porte, sembra una giornata di pieno autunno in Calabria a causa dei forti temporali pomeridiani che stanno colpendo la regione, formandosi sull’Aspromonte, come ampiamente previsto da MeteoWeb. In questo momento, la zona più colpita è la Piana di Gioia Tauro, nel Reggino, dove i temporali stanno scatenando nubifragi, grandinate, forti tuoni a ripetizione e persino blackout elettrici. Interessate moltissime località, da Cinquefronti, a Cittanova, Polistena, Taurianova. Sono già caduti 12mm di pioggia a Polistena, 10mm a Giffone, 9mm a Cittanova, 6mm a Mammola.

È il secondo giorno consecutivo di forti temporali al Sud Italia, in particolare in Calabria, in questa fine di maggio: mentre il Centro-Nord fa i conti con il forte caldo e un anticipo d’estate, l’instabilità pomeridiana mantiene il clima più gradevole al Sud.

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