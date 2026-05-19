Maltempo Calabria, piogge e temporali in varie zone della regione: più colpito il Reggino | VIDEO

Piogge e temporali stanno interessando alcune zone della Calabria, con l’estremo sud della regione che risulta il settore più colpito. Un forte temporale, infatti, è in atto sulla zona di Reggio Calabria, dove ha provocato un nubifragio, fulmini e anche blackout elettrici. Altrove si registrano piogge sulle aree interne della Sila orientale con sconfinamenti fin verso le coste catanzaresi e crotonesi. Piogge e locali temporali stanno interessando le aree tirreniche del Vibonese e del Reggino, come dimostrano le immagini che ci invia Mariano Nisticò da Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Fino a questo momento della giornata, i dati pluviometrici più rilevanti nella regione indicano: 15mm a Cropani, 13mm a San Basile, Cassano Jonico, 10mm a Reggio Calabria, Sant’Alessio in Aspromonte, Cutro, Belvedere di Spinello, 9mm a Cotronei, Fabrizia, Gambarie, 8mm a Cardeto, 6mm a Bagnara Calabra, San Pietro di Caridà, Zungri, 5mm a Taurianova, Santa Cristina d’Aspromonte. Il Mar Tirreno sta sfornando forti temporali che continueranno anche nel pomeriggio, in un’atmosfera che sembra più autunnale che tardo primaverile.

Video di Mariano Nisticò

Maltempo Calabria, temporale a Gioia Tauro

https://www.youtube.com/watch?v=7FKw759Fg14

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