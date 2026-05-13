Maltempo Campania, forti temporali tra Salernitano e Cilento: oltre 30 mm di pioggia e intensa attività elettrica | VIDEO

Una vasta circolazione depressionaria continua a governare il tempo su gran parte dell’Europa centro-settentrionale, alimentata da aria molto fresca in discesa dalle latitudini artiche. Questa struttura, estesa dal Mare del Nord fino alle regioni baltiche, invia a ripetizione fronti perturbati verso il Mediterraneo centrale, interessando l’Italia con nuove fasi di maltempo. In questo contesto, il versante tirrenico si conferma una delle aree più esposte, con condizioni di spiccata instabilità già dalle prime ore del giorno.

Nel corso della mattinata odierna l’attività temporalesca è andata intensificandosi sensibilmente sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali a macchia di leopardo dalla Toscana fino alla Campania. I primi nuclei instabili hanno interessato i settori costieri e collinari della Toscana e dell’alto Lazio, per poi scivolare rapidamente verso sud, coinvolgendo Lazio centro-meridionale e Campania. Le precipitazioni si sono presentate fin da subito irregolari ma localmente di forte intensità.

Attualmente i fenomeni più rilevanti si stanno concentrando tra Lazio e Campania, dove si osservano i contrasti più marcati fra l’aria umida in risalita dai quadranti sud-occidentali e l’aria più fresca in discesa da nord. In particolare sul Cilento si sono sviluppati sistemi temporaleschi organizzati, capaci di insistere per più tempo sulle stesse aree, favorendo accumuli pluviometrici significativi. Quest’area, esposta direttamente al flusso sud-occidentale, risulta infatti una delle zone più sensibili a questo tipo di configurazioni, con rovesci intensi accompagnati da numerose fulminazioni, udibili e visibili anche a grande distanza.

Nelle ultime ore i temporali hanno subito una rapida intensificazione in particolare sulla Campania. I nuclei più intensi si sono concentrati tra Salernitano e Cilento, con pluviometri che hanno già registrato oltre 30 mm di pioggia e locali criticità legate a ruscellamenti lungo la sede stradale e possibili allagamenti nei punti più vulnerabili.

L’attività elettrica si mantiene vivace, con numerose fulminazioni cloud-to-ground associate ai nuclei temporaleschi più intensi, elemento che conferma l’elevato grado di energia potenziale ancora presente in atmosfera. Non si escludono locali colpi di vento durante i passaggi temporaleschi più strutturati, così come brevi grandinate, soprattutto lungo i settori costieri. Nelle prossime ore la situazione resterà dinamica, con nuovi rovesci e temporali in possibile sviluppo e transito sulle stesse aree, determinando un ulteriore aumento degli accumuli pluviometrici e il rischio di fenomeni intensi.

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