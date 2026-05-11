Maltempo Emilia Romagna, temporali e forte vento nel Bolognese: interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo oggi ha interessato anche l’Emilia Romagna, con temporali e forte vento soprattutto nel Bolognese. Sono stati una quindicina gli interventi compiuti in giornata dai Vigili del Fuoco del comando di Bologna nella zona di Imola e San Lazzaro. A Bologna, le raffiche di vento hanno raggiunto i 60km/h, mentre a Imola hanno sfiorato gli 80km/h. Per domani, martedì 12 maggio, è stata emessa un’allerta meteo arancione per forti venti in particolare sul crinale dell’Appennino orientale, montagna e collina romagnola. L’allerta è gialla in altre aree dell’Emilia-Romagna. Non si escludono precipitazioni localmente a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili anche queste sulle aree appenniniche orientali della regione.

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