Maltempo, forti temporali anche in Toscana: più colpiti Pistoiese, Senese e Lucchese | FOTO

Anche la Toscana è stata colpita dai forti temporali che oggi hanno interessato il Centro Italia. Le piogge più intense hanno colpito le province di Pistoia, Lucca e Siena, come dimostrano i dati pluviometrici aggiornati finora: 60mm a Serra Pistoiese, 54mm a Prunetta, 50mm a Scorgiano, 48mm a Monte Romecchio, 46mm a Passo Radici, 44mm a Cesa, 40mm a Monte Castellino, San Mommè, 39mm a Montagnana, 36mm a Monte Oppio, 35mm a Simignano, 31mm a San Marcello Pistoiese. Dalle 18:30 circa, si è sviluppato un temporale ad est di Lucca, che è stato immortalato da Andrea Biagiotti da Fornaci di Barga.

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