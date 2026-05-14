Maltempo, forti temporali tra Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia: si inizia con la grandine a Varese | VIDEO

Sarà un’altra giornata di forte maltempo per il Nord Italia, con il rischio di fenomeni estremi nel pomeriggio-sera. Forti temporali sono in atto nel nord della Lombardia, tra le province di Varese, Como e Lecco, ma anche in alcune zone dell’Emilia Romagna, su Piacentino, Parmense e aree di bassa pianura tra Reggiano e Modenese, e poi al Nord-Est, dove insistono dal mattino sul Friuli Venezia Giulia. Segnalate le prime grandinate a Varese che hanno imbiancato strade e giardini, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel nord della Lombardia, sono già caduti 23mm di pioggia a Gera Lario, 22mm a Codera di Novate Mezzola, 18mm a Maggio di Cremeno, 17mm a Gravedona, 16mm a Dongo, Somaggia di Samolaco.

Massima attenzione alle prossime ore in Pianura Padana: per il pomeriggio-sera, la convergenza tra masse d’aria diverse favorirà lo sviluppo di supercelle, con il rischio di grandine grossa, downburst (forti raffiche di vento in uscita da un temporale) e persino tornado. A rischio Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e tutto il Nord Est.

Maltempo Lombardia, grandinata a Varese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: