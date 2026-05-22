Maltempo: il Cdm proroga l’incarico di Curcio come Commissario per Emilia Romagna, Toscana e Marche

Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga all’ingegner Fabrizio Curcio, fino al 31 dicembre 2026, dell’incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dall’1 maggio 2023, ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Lo riporta il comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri di questa sera.