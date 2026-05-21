Maltempo Lazio, forte temporale a Latina e sul Pontino: pioggia e forti tuoni

La situazione attuale in Italia fotografa un Paese meteorologicamente spaccato. Le regioni del Centro-Nord iniziano già a sperimentare gli effetti anticipati della spinta dinamica dell’alta pressione di matrice subtropicale. Al contrario, il Sud Italia si trova ancora sotto l’influenza diretta delle correnti più fresche e instabili collegate alla circolazione balcanica. In questo contesto, un forte temporale ha colpito Latina e il Pontino nel pomeriggio di oggi, portando pioggia accompagnata da forti tuoni. Nell’arco di mezz’ora, dalle 17 alle 17:30, su Latina sono caduti 4mm di pioggia e attualmente si registra una temperatura di +21°C; +17°C nella vicina Borgo San Michele. La temperatura a Latina è precipitata a +19°C dopo il temporale, dopo aver toccato una massima di +29°C nel corso della giornata.

In questo momento, il temporale si è spostato sul mare ed è in atto davanti alla costa pontina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.