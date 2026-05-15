Maltempo Lazio, nuovo temporale su Roma: interrotto il match tra Sinner e Medvedev

Dopo i fenomeni del pomeriggio, con grandine e forte vento, un altro temporale sta colpendo Roma questa sera. Fino a questo punto della giornata, sui quartieri settentrionali della Capitale, i più colpiti, sono caduti 24mm di pioggia, mentre attualmente si registra una temperatura di +16°C. Come successo per l’altra gara nel pomeriggio, anche la semifinale degli Internazionali d’Italia in corso tra Sinner e Medvedev è stata interrotta per la pioggia nel terzo set. Il punteggio era di 4-2 per Jannik, avanti di un break. “Il campo è buono per giocare“, ha detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose; poi l’intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta.

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