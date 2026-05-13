Maltempo Lazio, temporali e grandine in varie zone: colpita anche Roma

Forte instabilità oggi sulle regioni del Centro-Sud a causa dell’esposizione dell’Italia al continuo passaggio di perturbazioni atlantiche in questi giorni. Oltre ai fenomeni intensi registrati in Puglia e Basilicata, forti piogge e temporali stanno colpendo a macchia di leopardo anche nel Lazio, interessando la zona di Roma, la provincia di Viterbo, quella di Frosinone e quella di Latina. L’instabilità è molto accentuata tra Roma e i Castelli, con forti rovesci che hanno colpito alcuni quartieri della Capitale e una forte grandinata a Ciampino. Intorno a mezzogiorno, inoltre, un’intensa grandinata si è verificata sulla A24, imbiancando la strada.

Su Roma sono caduti 10mm di pioggia mentre attualmente si registrano +15°C dopo una massima di +22°C. Spiccano i 37mm caduti finora a Viterbo, 29mm a Tivoli, 26mm a San Giovanni Incarico, Cassino, 25mm a Pico, 20mm a Collepardo, 19mm a Frosinone, 17mm ad Alatri, 16mm a Isola del Liri, 11mm a Rocca Priora, Fondi.

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