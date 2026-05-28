Maltempo Lombardia, forte temporale su Milano: grandine a Rozzano e Assago | VIDEO

Non finisce mai questa giornata di maltempo. Dopo il temporale che ha interessato Roma, una nuova e più intensa fase temporalesca sta colpendo Milano e gran parte della Lombardia, con fenomeni localmente violenti e un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse aree della regione. La perturbazione, già attiva in precedenza su alcuni settori lombardi, si è progressivamente estesa, interessando in particolare il Bresciano e raggiungendo anche il Cremonese. La situazione viene seguita con attenzione a causa dell’intensità dei fenomeni, tra grandine, raffiche di vento, pioggia e interventi legati ai danni provocati dal temporale.

Temporale forte su Milano e gran parte della Lombardia

Un nuovo fronte temporalesco sta ora investendo Milano e una parte estesa della Lombardia. Si tratta di un peggioramento particolarmente significativo, descritto come più forte rispetto al temporale precedente sulla Capitale. Il passaggio del temporale su Milano si inserisce in una giornata segnata da condizioni meteorologiche instabili e da fenomeni intensi in più zone del Nord Italia. La Lombardia, in particolare, risulta al centro dell’evoluzione più rilevante, con precipitazioni e fenomeni associati che stanno interessando diversi territori. Grandinate in atto a Rozzano e Assago, il video di Claudia Raimo da Rozzano lascia poco spazio all’immaginazione.

Grandine nel Bresciano: chicchi fino a 4-5 centimetri a Bagnolo Mella

In precedenza, una delle segnalazioni più rilevanti è arrivata da Bagnolo Mella, nel Bresciano, dove sono stati registrati chicchi di grandine fino a 4-5 centimetri di diametro. Un dato che conferma la forza della cella temporalesca che ha attraversato la zona, con fenomeni potenzialmente in grado di provocare danni a veicoli, coperture, coltivazioni e strutture esposte.

La grandine a Bagnolo Mella rappresenta uno degli episodi più significativi della fase di maltempo che sta interessando la provincia di Brescia. Le dimensioni dei chicchi segnalati indicano un fenomeno di particolare intensità, associato a temporali organizzati e a forti contrasti atmosferici.

Colpiti anche Lonato e Montichiari

Il maltempo non ha riguardato soltanto Bagnolo Mella. Sono stati colpiti anche i Comuni di Lonato e Montichiari, sempre nel territorio bresciano, coinvolti dal passaggio della perturbazione che ha portato fenomeni intensi e condizioni meteo rapidamente peggiorate. L’area del Bresciano si conferma quindi tra le più interessate da questa fase di instabilità. La distribuzione dei fenomeni mostra un temporale esteso e capace di coinvolgere più Comuni in sequenza, con grandinate, piogge e raffiche di vento associate al sistema temporalesco.

Nella zona di Ghedi sono stati registrati interventi per rami divelti dalle forti raffiche di vento. Le raffiche sono state indicate intorno ai 40 km/h, una velocità sufficiente, in presenza di alberature già esposte o indebolite, a causare cadute di rami e situazioni di potenziale pericolo lungo strade e aree urbane. Il vento ha accompagnato il passaggio del temporale, aumentando gli effetti del maltempo sul territorio. Gli interventi per rami divelti confermano come il peggioramento non sia stato limitato alla sola pioggia o alla grandine, ma abbia incluso anche una componente ventosa in grado di provocare disagi e danni localizzati. Anche Brescia è stata interessata dalla pioggia nel corso della fase temporalesca. Le precipitazioni hanno accompagnato l’evoluzione del maltempo sul territorio provinciale, inserendosi in un quadro meteo già caratterizzato da grandine e vento in diversi Comuni della zona.

Il fronte temporalesco sta investendo anche il Cremonese, confermando l’estensione del peggioramento oltre la provincia di Brescia. L’avanzata del temporale verso altre aree della Lombardia rende la situazione particolarmente rilevante per l’ampiezza del territorio coinvolto.

Giornata di forte instabilità tra Roma, Milano e Lombardia

La giornata si conferma quindi segnata da una forte instabilità atmosferica. Prima il temporale su Roma, poi il peggioramento più intenso su Milano e su gran parte della Lombardia, con fenomeni significativi nel Bresciano e l’estensione verso il Cremonese.

Il quadro meteo evidenzia una sequenza di eventi ravvicinati: temporale sulla Capitale, nuova ondata più forte al Nord, grandine fino a 4-5 centimetri, raffiche di vento, rami divelti, pioggia e coinvolgimento di più province lombarde. Una situazione che rende il maltempo in Lombardia il tema centrale della giornata, con Milano e il territorio regionale al centro dell’evoluzione più intensa.

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