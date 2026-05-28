Maltempo Lombardia, forti temporali tra Bresciano e Bergamasca: diluvio verso Brescia

L’instabilità si estende a macchia di leopardo su varie regioni del Centro-Nord, dal Veneto al Lazio fino in Campania. Mentre finora i fenomeni più estremi si sono verificati in Veneto, con grandine grossa che ha provocato danni nel Veronese, forti temporali stanno colpendo anche la Lombardia nordorientale, il più intenso dei quali è in atti nel Bresciano. Attenzione in zona a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Tuona forte anche a Brescia con diluvio imminente. Un altro forte nucleo temporalesco è in atto a nord-est di Bergamo. Prestare attenzione in tutte le zone interessate dai fenomeni: l’energia in gioco nell’atmosfera, dopo giorni di forte caldo, è alta, con il conseguente rischio di fenomeni estremi.

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