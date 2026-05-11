Maltempo Lombardia, violento temporale su Brescia: grandine grossa a Erbusco e Palazzolo sull’Oglio, si temono danni | FOTO e VIDEO

Si intensificano i temporali in Lombardia, in atto in molte zone della regione: nel sud, con una intensa linea temporalesca che va dalla provincia di Pavia a quella di Crema, ma anche più a nord, tra le province di Milano e Bergamo. Un altro violento nucleo temporalesco è attivo sulla zona di Brescia, colpendo in pieno anche la città con pioggia e grandine. Segnalata grandine di media-grossa taglia e raffiche di vento nella parte occidentale della provincia. Terribile la grandinata che ha colpito Erbusco e Palazzolo sull’Oglio. A giudicare dalle dimensioni dei chicchi di grandine, fino a 5-6cm, si prevedono molti danni in zona. Tra le altre località colpite da forti grandinate nel Bresciano, segnaliamo anche Rovato e Gussago. Segnalate grandinate anche nella Bergamasca, come a Grumello del Monte.

Segnaliamo, tra i dati pluviometrici più significativi finora in queste zone, i 29mm caduti a Sarnico, 28mm a Palazzolo sull’Oglio, Vestone, 27mm a Clusane d’Iseo, 25mm a Capovalle Val Sabbia, 24mm a Pieve di Lumezzane.

Maltempo Lombardia, intensa grandinata si abbatte su Brescia

Maltempo Lombardia, forte grandinata imbianca Gussago

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