Maltempo Piemonte, la neve si spinge fino ai 1200 metri: imbiancata Prato Nevoso | VIDEO

Una circolazione di aria fredda e instabile interessa buona parte dell’Europa centrale, determinando rovesci e temporali anche in Italia. In Piemonte, dopo le grandinate del primo pomeriggio, i fenomeni insistono ancora sul Cuneese, sull’Alessandrino e sul Torinese, mentre l’aria fredda affluita fa scendere la quota neve fin verso i 1200 metri. Un bel rovescio di neve ha imbiancato Prato Nevoso, località del Cuneese a circa 1500 metri di quota, con fiocchi che si sono spinti, appunto, fino a 1200 metri. La neve ha raggiunto anche le cime più alte di Garessio 2000, come rivelano le videocamere in quota.

A partire dalla serata è atteso un graduale e progressivo miglioramento verso un weekend che si prospetta più stabile e soleggiato. Atteso un significativo calo delle temperature minime fin verso i +2-5°C nelle aree rurali nella mattina di domani, sabato 16 maggio. Sarà piuttosto fresca anche la mattina di domenica 17.

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