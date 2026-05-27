Maltempo, primi forti temporali al Nord-Est: violente grandinate tra Trentino e Veneto | FOTO e VIDEO

I primi segnali di cedimento dell’alta pressione si sono fatti sentire in modo particolare sulle regioni del Nord-Est oggi, dove nel corso del pomeriggio si sono sviluppati forti temporali a causa delle prime infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota. Piogge e temporali hanno colpito soprattutto Trentino Alto Adige, zone montane e pedemontane di Veneto e Friuli Venezia Giulia ma anche le Prealpi orientali lombarde. I temporali più intensi hanno causato nubifragi, grandine, anche di dimensioni considerevoli, e forti raffiche di vento. Forti grandinate hanno colpito il Vicentino, come dimostrano le immagini che arrivano da Gallio, ma anche il Trentino-Alto Adige: al Rifugio Lupi di Toscana, la grandine ha raggiunto dimensioni medie, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 34mm alla Diga della Val Noana, in Trentino, 20mm a Mezzano, 17mm a Conco, 15mm a Salorno, 14mm a Soverzene, 12mm a Grigno, Chies d’Alpago, Nova Ponente, Pieve di Bono.

Nel corso delle giornate di domani e dopodomani, rispettivamente giovedì 28 maggio e venerdì 29 maggio, l’instabilità atmosferica si estenderà in modo diffuso a quasi tutto il territorio nazionale. L’intera penisola sarà sotto la lente d’ingrandimento dei meteorologi, ma l’attenzione principale si concentrerà sulle regioni del Centro Italia: si rinnoverà il rischio di nubifragi, grandine grossa e persino tornado.

Maltempo Veneto, forte grandinata si abbatte su Gallio

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