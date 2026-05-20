Maltempo Roma, pioggia in tutta la città nel pomeriggio

Un forte rovescio di pioggia ha colpito Roma nel tardo pomeriggio di oggi, nel quadro dell’instabilità che caratterizza il Centro-Sud, prima che l’anticiclone subtropicale prende il sopravvento nei prossimi giorni, portando ad un sensibile rialzo delle temperature. I primi ad essere stati colpiti sono stati i quartieri settentrionali della Capitale, a partire dalle 17:15, con 8mm di pioggia caduti a Roma Vigne Nuove. Poi nell’arco di 30 minuti, dalle 18:15 alle 18:45, sono caduti 6mm a Roma San Pietro, 3mm a Roma Monteverde, Roma Marconi, Roma Centocelle. Attualmente sulla Capitale si registra una temperatura di +19°C dopo una massima di +25°C.

Come detto, nei prossimi giorni si instaurerà un poderoso anticiclone subtropicale che causerà condizioni di caldo intenso che avvolgeranno gran parte del territorio centro-settentrionale, Roma inclusa, determinando giornate pienamente estive.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.