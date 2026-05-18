Maltempo, rovesci e temporali in Emilia: nubifragio e grandine a Reggio

I temporali che nel pomeriggio-sera hanno colpito la Lombardia meridionale si sono estesi fino in Emilia, con rovesci e temporali che hanno interessato il Piacentino, mentre altri si sono formati sulla pianura emiliana centrale tra Parmense, Reggiano e Modenese, dove sono tutt’ora in atto. Un forte temporale sta colpendo in pieno Reggio Emilia, soprattutto il settore occidentale, dove sono segnalate grandine e fino a 20mm di pioggia, con una temperatura attuale di +15°C. Grandinate segnalate anche nelle frazioni di Sesso, Cavazzoli e Mancasale. Tantissimi i fulmini registrati tra la Pedecollinare e la media Pianura. Segnaliamo anche 10mm di pioggia a Maranello, nel Modenese. I fenomeni sono in lenta evoluzione verso nord/nord-est.

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