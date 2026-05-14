Maltempo, torna la neve anche in Veneto: fiocchi fino a 1200 metri nel Bellunese | VIDEO

Una vasta saccatura con aria fredda si protende dalle alte latitudini, portando anche sul Veneto fino a sabato 16 maggio frequente nuvolosità con delle precipitazioni e temperature sotto la norma. In questo contesto, il limite delle nevicate si attesta in genere sui 1500-1800 metri, ma a tratti può spingersi più in basso durante i rovesci e di sera specie sulle Dolomiti. Così oggi si è imbiancata la zona di Cima Grappa sopra i 1600-1700 metri, nel Vicentino, e fiocchi di neve sono scesi anche a Comelico Superiore, località a 1200 metri in provincia di Belluno, come dimostrano le immagini che ci invia Roberto Balan.

Il maltempo continuerà anche domani in Veneto, con fenomeni nelle prime ore da locali a sparsi e poi da sparsi a diffusi, con rovesci e alcuni possibili temporali specie in pianura; limite delle nevicate sui 1400-1700 metri, anche più basso specie sulle Dolomiti in caso di rovesci; non si esclude qualche fenomeno occasionalmente intenso fino al pomeriggio su pianura e Prealpi, segnala Arpav.

Video di Roberto Balan

Maltempo Veneto, neve di metà maggio a Comelico Superiore

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