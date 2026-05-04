Maltempo, tornano le forti piogge al Nord, attenzione in 3 regioni: i bollettini meteo della Protezione Civile

Dopo alcuni giorni di anticiclone, la situazione meteo sta per cambiare sull’Italia, grazie ad una area di bassa pressione posizionata tra la Spagna e le Baleari che porterà piogge torrenziali sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, un richiamo di scirocco farà impennare le temperature al Sud, mentre il cielo si caricherà di sabbia proveniente dal Sahara. La conferma sul maltempo dei prossimi giorni arriva anche dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ stata emessa, però, allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio temporali in Toscana.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 4, 5 e 6 maggio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 maggio 2026

Precipitazioni:

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse sui restanti settori occidentali e meridionali del Piemonte, sul resto della Liguria, sulla Valle d’Aosta e sulla Sardegna, in estensione serale ai settori occidentali della Toscana e al versante tirrenico dell’alto Lazio, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord-Ovest.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi i settori ovest del Tirreno centro-meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana e Appennino emiliano-romagnolo, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Liguria centro-orientale, Toscana centro-settentrionale e crinali dell’Appennino emiliano occidentale;

– sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, in estensione dal pomeriggio alle zone interne della Campania e alla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su settori di pianura dell’Emilia-Romagna, settori meridionali e orientali del Piemonte, settori occidentali e meridionali della Lombardia, basso Veneto e Sardegna nord-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo su Lombardia, Triveneto e Marche.

Venti: localmente forti da sud o sud-est su Sicilia occidentale, coste meridionali e arcipelago della Toscana e settori tirrenici del Lazio; forti sud-occidentali sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano.

Mari: molto mossi il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest e localmente il Mar Ligure settore di Levante; tendente a molto mosso dalla serata il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, settori alpini, prealpini e occidentali del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana, settori occidentali e settentrionali dell’Umbria e alto Lazio, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, dell’Umbria e del Lazio e su Marche e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti da sud o sud-est su Sicilia occidentale, coste meridionali e arcipelago della Toscana e settori tirrenici del Lazio; forti sud-occidentali sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano.

Mari: inizialmente molto mossi il Tirreno settentrionale e localmente quello centrale, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: