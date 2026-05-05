Maltempo Toscana, forti temporali a Firenze: allagamenti e danni in città e sulle colline | FOTO

Allagamenti e danni a Firenze e sulle sue colline a causa dei forti temporali che si sono abbattuti sulla zona a metà giornata, generando anche un tornado tra Empoli e Montelupo Fiorentino. La stazione meteo di Firenze Università ha registrato 60mm di pioggia nelle ultime 24 ore. In via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte, i Vigili del Fuoco hanno dovuto azionare delle elettropompe per tirare via l’acqua da luoghi allagati. Sulla collina di Marignolle, in via di San Quirichino, ha ceduto un muro a pietre sulla strada. Sullo stesso versante di Soffiano-Monticelli, intervento per la messa in sicurezza di un sottogronda di uno stabile, tanto da dover far agire la Polizia municipale per il transennamento finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

A Scandicci, i Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere un cipresso caduto sul loggiato della pieve di San Giuliano a Settimo. La pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte. In provincia cantine allagate e danni a Castelfiorentino, nella Valle dell’Elsa, in viale Roosevelt e in via Don Minzoni, e anche a Figline Valdarno in via della Resistenza.

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