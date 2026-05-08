Maltempo USA, almeno 3 tornado di categoria EF3 nell’outbreak in Mississippi: devastazione estesa, 17 feriti

Almeno 17 persone sono rimaste ferite dopo che oltre una dozzina di tornado si sono abbattuti sul Mississippi, stato del Sud-Est degli USA, nella tarda serata di mercoledì 6 maggio, causando danni ingenti in diverse contee e richiedendo interventi di emergenza su vasta scala. Il Governatore Tate Reeves ha dichiarato che le prime valutazioni mostrano una distruzione significativa, in particolare nelle zone meridionali dello stato.

Danni ingenti e feriti

Nella contea di Lamar, 275 case e 50 appartamenti sono stati danneggiati o resi inaccessibili e 30 strade sono state chiuse a causa dei detriti. La chiesa battista di Coaltown, a Purvis, è stata gravemente danneggiata mentre i membri della congregazione si rifugiavano all’interno, ma nessuno è rimasto ferito. “Non ce ne siamo resi conto sul momento, ma il tetto era sparito”, ha detto il pastore Jimmy Breazeale. “Una devastazione totale. Siamo grati a Dio di essere tutti sani e salvi”. Le autorità hanno aperto un rifugio e una stanza di sicurezza nella contea, con il supporto della Croce Rossa Americana.

Anche nella contea di Lincoln i danni sono stati ingenti, con oltre 200 abitazioni colpite. I funzionari locali della Protezione Civile hanno segnalato “danni gravi” e diversi feriti, sebbene non siano state confermate vittime. Le autorità hanno esortato i residenti a non mettersi in viaggio mentre le squadre lavorano per rimuovere i detriti e ripristinare l’energia elettrica. La Cajun Navy sta inviando ulteriori risorse nella zona, tra cui un rifugio modulare da 50 posti, un generatore da 30 kilowatt e 10 bancali di rifornimenti.

Nella vicina contea di Lawrence, 12 case sono state danneggiate e diverse strade sono state bloccate da alberi e linee elettriche abbattuti.

Sette tornado confermati

Finora sono stati confermati sette tornado in Mississippi a seguito dell’outbreak di mercoledì, mentre proseguono le indagini sui danni da parte del Servizio Meteorologico Nazionale. Almeno tre tornado di categoria EF3 sono stati confermati durante l’ondata di maltempo, tra cui un tornado che ha percorso oltre 56 chilometri dalle contee di Franklin, Lincoln e Lawrence. Un altro, il tornado di Garden City, è iniziato nella contea di Wilkins e si è concluso nella contea di Franklin.

Le autorità statali hanno avvertito che questi dati sono preliminari e probabilmente cambieranno man mano che proseguiranno le valutazioni dei danni. L’Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi sta coordinando gli interventi di soccorso, tra cui la rimozione dei detriti e il supporto alle agenzie locali.

Almeno una casa è stata incendiata da un fulmine a Tylertown. Secondo la rete di rilevamento dei fulmini di AccuWeather, negli Stati Uniti sudorientali si sono verificati 215.695 fulmini tra nuvole e terra in 24 ore.

Le tempeste sono state alimentate da un potente temporale a supercella che ha generato almeno 14 segnalazioni di tornado in tutto lo stato. Tre Emergenze Tornado – il tipo più grave di allerta – sono state emesse mentre la tempesta attraversava aree popolate.