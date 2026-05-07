Maltempo USA, tempeste e diversi tornado in Mississippi: centinaia di case danneggiate e feriti | FOTO

Forti tempeste, tra cui almeno un tornado confermato, si sono abbattute su alcune zone del Mississippi, stato del sud-est degli USA, facendo crollare centinaia di case, sradicando alberi e abbattendo linee elettriche. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o feriti gravi a seguito delle tempeste che hanno colpito diverse contee nella sera di mercoledì 6 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha affermato che “un tornado molto grande e pericoloso” si è spostato dalla parte orientale della contea di Lincoln alla contea di Lawrence. Un parco di case mobili nella piccola comunità di Bogue Chitto, nella contea di Lincoln, è stato gravemente danneggiato. “Stavo guardando TikTok sul mio letto e ho pensato che fosse un tuono. Sono andato in soggiorno. Sono tornato in camera mia e la stanza non c’era più”, ha raccontato il residente Max Mahaffey a WAPT-TV. Ha detto di non essere rimasto ferito, ma sua nonna si è fatta male alla caviglia e alcuni dei suoi vicini hanno riportato tagli e contusioni.

Gravi danni e feriti nella contea di Lincoln

I funzionari dei servizi di emergenza nella contea di Lincoln hanno affermato che il maltempo ha causato gravi danni e diversi feriti, ma nessuna vittima. “Le valutazioni dei danni sono in corso, ci sono diverse strade bloccate nella contea“, ha scritto il Dipartimento di gestione delle emergenze nelle prime ore di oggi.

Il Governatore Tate Reeves ha dichiarato che sono stati segnalati diversi tornado nelle zone centrali e occidentali dello stato e che l’Agenzia statale per la gestione delle emergenze sta coordinando gli interventi di soccorso. “Pregate per il Mississippi”, ha scritto online.

L’allerta meteo continua

Secondo il Servizio Meteorologico, sono previsti altri temporali per la giornata di oggi, con la possibilità di tornado in alcune zone dell’Alabama, della Georgia e della Florida. Forti temporali sono possibili anche in alcune zone delle Carolina e del Texas.